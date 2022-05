En las últimas semanas el precio del dólar ha bajado llegando en la víspera a S/ 3.63 en su punto más bajo del día, para cerrar en S/ 3.65, la pregunta es ¿seguirá bajando?

Para entender el comportamiento de la divisa norteamericana se debe comprender que hay dos aspectos, uno internacional que está moviendo su cotización, y otra local.

La FED y la correcciones en bonos

Mario Guerrero, economista principal del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank, explica que tras definirse la tasa de interés de corto plazo en la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), le ha dado más tranquilidad al mercado.

Ante ello, los inversionistas han retomado sus posiciones en mercados emergentes como Perú, Chile o Brasil, cambiando sus dólares por las monedas locales para adquirir bonos soberanos.

En el caso del Perú, explica Guerrero, el bono soberano en soles había sido castigado en los meses de marzo y abril su valor ante la inestabilidad de lo que podría pasar con las decisiones de la Reserva Federal y las expectativas de alta inflación.

Con ello, en el caso del bono peruano hay alrededor de 70 puntos básicos que esperan tomar los inversionistas con los bonos soberanos.

Este comportamiento no ha sido exclusivo del Perú, sino también en países de la región.

“Hay una mayor oferta de dólares”, mencionó, y los que están tomando los dólares son algunos inversionistas y empresas.

Pagos de impuesto, aspectos locales

De otro lado, el economista comenta que las empresas en estos días tienen que pagar impuestos en soles, por ello dejan sus posiciones en dólares.

Esto último se suma a la oferta de los inversionistas extranjeros que están tras los bonos soberanos.

En general, indican que también los montos han disminuido a menos de la mitad.

En los meses de marzo y abril se tranzaba entre US$ 400 millones y US$ 500 millones, ahora se ha negocian alrededor de US$ 200 millones.

“Con menores montos hay una mayor inestabilidad en el tipo de cambio”, expresó.

Liberación de fondos de AFP

Se estima que con la liberación de los fondos de pensiones de las AFP se podría movilizar alrededor de S/ 30,000 millones.

Mario Guerrero comenta que hasta el momento las AFP aún no realizan el cambio de sus posiciones en dólares, al menos en las últimas dos semanas.

Se espera que, en los próximos días se realicen dichas transacciones, y como ya ha ocurrido en otras ocasiones, haya una participación del BCR en operaciones de repos.

¿Llegará a los S/ 3.60?

De acuerdo con LatinFocus, la expectativa es que el tipo de cambio llegue a S/ 3.88 hacia fines de año, tomando como referencia las expectativas de 27 entidades.

Sin embargo, Mario Guerrero estima que podría bajar como mínimo a S/ 3.61, como se tuvo en el mes de abril, pero no menos de ese valor.

Tras ello, las proyecciones son que haya un incremento de su valor.

“Si llega por debajo de S/ 3.61, lo que es poco probable, es que aún se tiene el efecto de corrección por el gabinete de Bellido que elevó el precio del dólar a S/ 4.14 en octubre del año pasado”, expresó.

Sin embargo, precisa que los estimado de Scotiabank es que cierre el año en S/ 3.80, similar al promedio de las otras entidades y la consenso según LatinFocus.