Esto pues para realizar el cálculo del IR a pagar por los trabajadores con rentas de quinta categoría (en planilla), al ingreso anual (14 sueldos) se le deduce (resta) 7 UIT. Al resultado de esta diferencia se aplica la tasa de IR a pagar. Entonces, a mayor valor de la UIT, la deducción será mayor, por lo que el monto de renta que será gravado será menor.

Asimismo, quienes reciban un ingreso anual de hasta 7 UIT no pagarán IR, pues no habría monto resultante por gravar, tras la deducción de las 7 UIT. Así, quienes tengan ingresos anuales de hasta S/ 36,050 al año o el equivalente de S/ 2,575 mensuales, no pagarán IR este 2024, tal como lo informamos en una anterior nota de Gestión.

Quienes tengan ingresos mayores a S/ 2,575 sí pagarán impuestos, pero el monto a tributar varía pues se aplican tasas de IR diferenciadas, según el nivel de la remuneración del trabajador.

El abogado tributarista Giorgio Balza, del estudio Cuatrecasas, elaboró un cuadro con los montos del IR a pagar por los trabajadores este 2024, según su nivel de remuneración.

Así, un trabajador con una remuneración mensual de S/ 2,857 pagará S/ 316 de IR, mientras que alguien con un sueldo de S/ 4,286 deberá pagar S/ 1,916 de IR.

A medida que el trabajador recibe más ingresos, deberá pagar más por IR (ver cuadro). Por ejemplo, quien tiene un sueldo de S/ 7,143 deberá pagar un IR de S/ 7,408, es decir, el equivalente a un mes de trabajo. “El Impuesto a la Renta es un monto fuerte; y a mayores ingresos se debe pagar más”, remarcó Balza.

El cuadro también muestra lo pagado por IR en el 2023. Como se había indicado, el alza de la UIT genera que este año se pague menos por IR. Por ejemplo, un trabajador con un sueldo de S/ 5,714 al mes, el 2023 pagó en IR un total de S/ 4,864, mientras que este monto bajará a S/ 4,608 el 2024.

La reducción del pago del IR este 2024, respecto al 2023, varía entre S/ 100 y S/ 1,700, según el nivel de la remuneración (ver cuadro).

¿Cómo se calcula el Impuesto a la Renta a pagar?

Tras restar 7 UIT a los ingresos anuales, al resultado se le aplica una tasa del IR diferenciada por tramos.

Así, si el monto sobrante de las 7 UIT se ubica hasta en 5 UIT, se aplicará una tasa de 8% sobre este monto y el resultado será el impuesto a pagar. Para el tramo entre las 5 hasta 20 UIT, la tasa del IR será de 14%.

Para el tramo entre las 20 y 35 UIT la tasa de IR será de 17%; para el tramo entre las 35 y 45 UIT la tasa será de 20% y para el tramo superior a las 45 UIT la tasa será de 30%.

Con el objetivo de facilitar la comparación, el cuadro elaborado por Giorgio Balza también muestra la denominada tasa de IR efectiva. La tasa efectiva es el resultado de dividir el monto total de impuesto a pagar entre la renta anual que percibe el trabajador.

El dato. Los trabajadores independientes (quienes dan recibos por honorarios y generan rentas de cuarta categoría) realizan un pago menor del IR respecto a los trabajadores en planilla, pues además de las 7 UIT de deducción automática, también cuentan con una deducción adicional del 20% de sus ingresos brutos anuales, antes de aplicar las tasas del IR. El Estado les da este beneficio adicional, asumiendo que reciben menos ingresos anuales respecto a los trabajadores en planilla.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.