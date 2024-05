Las compañías de seguros enfrentan el reto de aumentar su baja penetración equivalente a solo el 2% del PBI.

“¿Cuándo la gente nos cree? Cuando somos directos, simples y sencillos. La gran tarea pendiente que tenemos como industria no es buscar esa cobertura que no existe, con la que vamos a vender muchísimo. El reto es transformar lo que ya tenemos. Hoy tenemos productos donde, si los revisamos, podemos encontrar 16 o 20 exclusiones, 20 documentos de siniestros, entre otros”, sostuvo Jennifer Romero, Head of Customer Value Proposition de BNP Paribas Cardif Perú.

“Debemos trabajar de la mano con el regulador para hacer productos sencillos, pólizas simples, y poder llegar a donde hoy no estamos llegando”, añadió Romero.

“Transformar los productos y hacer las cosas simples y sencillas nos ayuda a asegurar que la experiencia del cliente sea satisfactoria”, destacó Silvana Orezzoli, gerente de marketing, clientes y canales digitales de La Positiva Seguros.

Sectores no atendidos

Respecto de la segmentación, Melissa García, gerente de marketing, asuntos corporativos y sostenibilidad de Pacífico Seguros, enfatizó que debe observarse no solo el nivel socioeconómico de los clientes, sino el tipo de riesgo que ellos quieren asegurar.

Por su parte, Silvana Orezzoli, de La Positiva Seguros, llamó la atención sobre los nichos a los que las aseguradoras no están llegando.

“Muchas veces diseñamos el producto desde la oficina en una realidad urbana. Hay que pensar qué poblaciones no están consideradas, qué pasa en todo el mundo informal, cómo los incluimos por los tipos de riesgos a los que se exponen, qué pasa con las poblaciones rurales, etc. Debemos pensar fuera de la caja”, señaló.

Además, la ejecutiva de La Positiva Seguros hizo una reflexión sobre el cambio de la estrategia del sector en los últimos años: “Antes nosotros (las empresas) creábamos nuestros procesos, productos y canales en función a lo que queríamos y considerábamos que tenía que ser, y no según lo que el cliente necesitaba”.

Con todo, el mercado asegurador tiene más de un reto pendiente para ganar la confianza y fidelidad del público peruano.

Desafío

Hay varios retos que enfrentarán las aseguradoras en los próximos años. Melissa García, de Pacífico Seguros, destacó el aumento en el parque de vehículos híbridos, la ciberseguridad y el cambio climático.

