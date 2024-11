Un gremio que se ha expresado en contra de esta propuesta es el principal grupo de microfinancieras. La Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) considera que si la póliza de desgravamen no es obligatoria, los usuarios no tomarán voluntariamente dicha cobertura.

“Realmente es un callejón sin salida porque en el Perú, y sobre todo en este segmento (de clientes de las cajas municipales), donde no hay cultura de aseguramiento, seguramente la gente va a optar por lo más fácil: no tomar el seguro”, afirmó Jorge Solís, presidente de Fepcmac.

“La gente que toma seguros (en general) es más instruida, de otros niveles socioeconómicos, que sí prevé las contingencias a futuro, está más informada. Pero en este sector (al que nos dirigimos las cajas), ese tema es bastante complicado. En realidad, decir que va a ser voluntario es como decirles que no paguen, en términos llanos y sencillos”, enfatizó el dirigente gremial.

La posición de Solís contrasta con la de la SBS que argumenta que, según sus propias encuestas, existe conciencia en la población sobre la necesidad de tomar una póliza de desgravamen.

Mayor costo

Otro punto en el que Fepcmac discrepa de la superintendencia es el posible incremento en el costo de endeudamiento y sus consecuencias. Varios analistas han advertido que tras la eliminación de la obligatoriedad del desgravamen las tasas de interés tenderían a subir.

“Yo creo que el costo (de los préstamos) podría aumentar en uno o dos puntos (porcentuales) en la tasa de interés. Ahora, ese es el mejor de los casos. El peor de los casos es que (el individuo) no pueda acceder al crédito, en particular, aquella persona que no posee ninguna garantía. Hablamos de quienes no son predecibles, los pobres, los marginales”, indicó Solís.

En cambio, la SBS sostuvo en una entrevista a este medio que “no existían argumentos fuertes para que haya un impacto significativo en la tasa de interés”.

Propuesta

Fepcmac propone que el seguro de desgravamen se siga aplicando como hasta ahora. Aunque podría mantenerse como obligatorio solo para un segmento de prestatarios en la base de la pirámide, dijo Solís.

“Las obligaciones de más de S/ 300,000, S/ 400,000, generalmente tienen una cobertura, una garantía prendaria o una hipoteca, por ejemplo. Los clientes de esas líneas de crédito son recurrentes, con historial crediticio”, sostuvo.

En tal sentido, según Fepcmac, estos préstamos de mayores montos no requerirían de una póliza de desgravamen, a diferencia de aquellas deudas más pequeñas sin mayor respaldo.

El gremio aseguró, además, que la eliminación del desgravamen obligatorio llevará a muchas personas a buscar financiamiento informal. Uno de los grupos más afectados serían los adultos mayores.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

