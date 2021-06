Los depósitos en dólares aceleraron su ritmo de crecimiento en abril, y en mayo se acentuó esta tendencia, según ejecutivos del sistema financiero.

En abril, tras la primera vuelta electoral, cuando la incertidumbre electoral empezó a elevarse, los depósitos a la vista y de ahorro en dólares aumentaron a ritmo anual de 27% y 23.6%, respectivamente, muy superior al observado al cierre del 2020 (16.4% y 16.6%, en cada caso), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Asimismo, estas cuentas en moneda extranjera crecieron mensualmente en abril 5.5% y 5.8%, mientras que los depósitos en soles a la vista y de ahorros se redujeron en -6.4% y -1.5%.

Dolarización despierta

Como resultado, la dolarización de los depósitos en el sistema financiero (o porcentaje de los depósitos que están en dólares) subió de 31.4% a 32.7%, tendencia que no se observaba en mucho tiempo, pues desde el 2015 este indicador venía cayendo.

“El nuevo despertar de la dolarización de los depósitos se explica por el aumento del tipo de cambio provocado por la incertidumbre electoral”, dijo a Gestión Walter Leyva, docente de posgrado de Esan.

Acotó que el crecimiento de esos depósitos corresponde a personas y empresas, aunque más marcadamente a las primeras.

Además, comentó que la masa de depósitos en dólares aumenta tanto por la apertura de nuevas cuentas como por el traslado de ahorros en soles a moneda extranjera.

Tasa de interés

Ante la mayor demanda por esta alternativa, las entidades financieras vienen elevando la tasa de interés anual de los depósitos en dólares a 3%, seis veces mayor a la observada en el 2020 (0.5%), refirió el especialista.

Los especialistas señalaron que en mayo la preferencia por el ahorro en dólares se acentuó en medio de una mayor turbulencia política.

El CEO de Tandem Finance, Paul Rebolledo, indicó que el aumento de la dolarización y de los depósitos en moneda extranjera se explica también por una migración de fondos mutuos hacia cuentas en dólares, ante el nerviosismo de los inversionistas por la posibilidad de que sea elegido un candidato que plantea cambios económicos drásticos.

Vaivenes bruscos

Asimismo, los inversionistas locales no están acostumbrados a vaivenes bruscos en los mercados, como en abril y mayo, y prefieren depósitos en dólares sacrificando incluso rentabilidad, precisó.

“Buscan mantener el nivel adquisitivo de sus inversiones, y por eso la pasan a dólares”, refirió.

El aumento de los depósitos en dólares proviene también de personas que acceden a fondos liberados de CTS y AFP, que optan, en precaución al desenlace electoral, dirigirlos hacia ahorros en esa moneda, dijo Luis Eduardo Falen, head de Macroeconomía de Intéligo SAB.

La incertidumbre política aumentó la expectativa de alza en el tipo de cambio; y cuando el sol pierde valor, los peruanos prefieren los dólares para que su dinero no pierda capacidad de pago, acotó.

Récord

En efecto, el dólar sigue quebrando récords a costa del sol. Ayer, la divisa de EE.UU. escaló a S/ 3.863, un nuevo máximo histórico que dejó atrás el anterior pico de S/ 3.855. Para atenuar el alza, el BCR vendió US$ 148 millones, colocó CDR por US$ 132 millones y repos por US$ 400 millones. Si bien Leyva considera que el repunte de la dolarización es temporal, Falen y Rebolledo estiman que su evolución dependerá de los resultados electorales. Una victoria de la candidatura promercado haría retroceder la dolarización, pero si se impone la propuesta de izquierda se elevaría el ahorro en dólares, prevén.





El 7% de los créditos afronta riesgo

El 7% de créditos del sistema financiero está expuesto al riesgo cambiario crediticio (RCC), así como el 5% de las hipotecas, según la SBS. Refiere que en las últimas semanas, el dólar muestra una elevada volatilidad que podría incrementar la exposición a dicho riesgo.

Esa volatilidad podría aumentar por diferentes eventos. Entre ellos, la evolución de la pandemia, el proceso electoral, y medidas del Congreso, como los retiros de las cuentas CTS y de los fondos de AFP, advierte.

Las recientes leyes que permiten el retiro del 100% de la CTS y de hasta S/ 17,600 del fondo de AFP, con el objetivo de cubrir las necesidades económicas causadas por la crisis, elevan la liquidez en soles, detalla. “Esta liquidez podría trasladarse hacia la adquisición de moneda extranjera como refugio ante la incertidumbre provocada por la pandemia y encontrarnos en periodo electoral, lo cual puede generar un aumento del tipo de cambio y, con ello, un incremento en la exposición al RCC”, añade.