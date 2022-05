En medio de un escenario de alta inflación (en Lima, tocó un máximo de 24 años en abril), el superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, Jorge Mogrovejo, comentó a Gestión las perspectivas de crédito del sistema financiero, la evolución de las tasas de interés y el impulso al desembolso de préstamos a través de un nuevo canal.

Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS

¿Podría ralentizarse la dinámica de los créditos por impacto de la inflación en la capacidad de pago de deudores?

Es difícil saberlo, va a depender mucho del sector. Hay sectores que deberán operar pese a la inflación, aunque no tenemos una respuesta fija de cómo reaccionará cada segmento productivo.

¿El escenario es optimista?

El comportamiento está por verse, depende también de muchos escenarios fuera del país, por ejemplo, que se llegue a un acuerdo en la guerra entre Rusia y Ucrania; incluso hay quienes dicen que, ante las restricciones de oferta en fertilizantes, combustibles y demás podría haber reacciones rápidas de otros productores. Está por verse.

Algunas entidades financieras señalan que, por el alza de precios, la mora puede elevarse en los siguientes meses. ¿En qué medida sucedería esto?

En el Perú no teníamos una inflación alta desde hace unos 25 años. El tema está en si es un shock de unos cuantos meses o si va a perdurar en el tiempo. Finalmente, la inflación es un fenómeno monetario y tenemos un Banco Central que está haciendo lo que debe hacer.

Morosidad

Entonces, ¿cómo evolucionará la morosidad de los préstamos?

El shock en precios es inevitable, pero una inflación permanente respondería a una política monetaria que no se está haciendo de la manera como debería. No creo que sea un caso de inflación permanente; me inclinaría más por un shock de precios temporal. Habría que ver si la mora seguirá controlada, estaremos atentos a su evolución.

¿Los saldos de financiamiento con tarjetas de crédito podrían revertir este año la contracción que muestran?

Hay una recuperación en el uso de tarjetas de crédito, pero siempre que hay coyunturas complicadas como la actual hay una reacción prudente de los deudores de bajar su exposición (a créditos). Aunque ya estamos superando los niveles de uso en pandemia que fueron muy reducidos.

Reacción

En neto, ¿cuál sería el impacto?

Diría que el uso de tarjetas podría bajar por el incremento en precios, aunque soy optimista en que va a continuar la tendencia positiva, quizá no al nivel que se esperaba, pero tampoco se prevé una caída abrupta. Las tarjetas de crédito se están usando en viajes, restaurantes y sitios donde no se podía ir antes y ahora sí.

¿De qué dependerá que el efecto se acentúe?

De la reacción de distintos sectores, de cómo se adapten. Hay sectores que aun con inflación tendrán que retomar sus actividades, también hay países que viven con la inflación alta y tienen actividad crediticia y productiva. Además, la estructura de precios se adapta; el tema está en retomar en unos meses una inflación baja como ya lo ha anunciado el BCR.

Subida de tasas

¿Seguirán el resto del año las subidas de tasas de interés que se observan en todos los tipos de crédito?

La subida de tasas va a depender mucho del nivel de competencia, que la hay. En los sectores de consumo y pyme es donde hay más competencia, aunque el intermediario (financiero) quiera reaccionar con una subida de tasas corre el riesgo de perder participación de mercado.

¿En consumo y mype podría cambiar la tendencia alcista de las tasas ?

Son segmentos donde hay competencia. Uno va a cualquier ciudad y encuentra más de una caja presente, sin contar los bancos, eso es un freno para que las tasas puedan subir. Es una circunstancia totalmente novedosa; vamos a estar atentos. El nivel de competencia hace que este tipo de tendencia no sea tan marcada o permanente.

Socios estratégicos

Las cajas rurales y otras microfinancieras registran pérdidas cada vez más elevadas. ¿Serán necesarias fusiones o incorporación de socios fuera del programa de fortalecimiento patrimonial?

Las entidades son conscientes de que tienen la posibilidad de unir socios estratégicos, es su decisión y la Superintendencia siempre está abierta a recibir sus solicitudes.

¿Lo considera necesario en este momento?

El tener pérdidas, en algunos casos, significa que se están haciendo las provisiones necesarias o asumiendo las pérdidas que deben reconocerse. El tema se inclina más en qué tan bien estén originando créditos ahora, recordemos que todavía se están digiriendo los problemas de portafolio anteriores. Más que estar viendo las pérdidas del año pasado se debe ver cómo van las de estos meses.

Oficinas ligeras

Comentó que el sistema financiero atraviesa una revolución digital. ¿Cómo impulsa la SBS este proceso?

En la Superintendencia estamos evaluando una modificación en el reglamento de los establecimientos de operaciones básicas (EOB) que regula los canales complementarios de atención al público.

¿En qué consiste este proyecto?

Queremos ampliar algunas operaciones ya permitidas en las EOB para que las microfinancieras puedan competir en zonas alejadas con menores costos. Incorporar nuevas funciones como la evaluación y aprobación de operaciones crediticias o el desembolso de créditos no solo para personas, todo ello por canales digitales y con el debido control de riesgos.

¿Cuál es el problema con las operaciones actuales de una EOB?

Estos establecimientos son como oficinas ligeras, distintas a las clásicas, para atender de forma temporal, captar nuevos clientes, dar información u orientar. Sin embargo, la limitación está en que los desembolsos son en efectivo y por montos pequeños; superar estos topes implicaría que tengan una bóveda que, a su vez, representa mayor gasto.

Billeteras digitales

¿En qué productos de crédito se enfocarán más estos establecimientos?

Queremos que hagan más operaciones pero con énfasis en desembolsos a las mypes (micro y pequeñas empresas) a través de billeteras digitales o cajeros corresponsales; así las microfinancieras podrán competir con toda entidad que tenga aplicativos y con una oferta amplia de transacciones.