Los aplicativos (App) detectados ofrecen y desembolsan préstamos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que los haya solicitado.| Foto: Andina
Los aplicativos (App) detectados ofrecen y desembolsan préstamos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que los haya solicitado.| Foto: Andina
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Redacción Gestión
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En salvaguarda de los intereses de la ciudadanía, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierte que ha detectado nuevas entidades que vienen captando dinero del público, así como aplicativos que otorgan préstamos, sin contar con autorización.

Algunas empresas se promueven utilizando términos como ‘financiera’, ‘cooperativa de ahorro y crédito’ o ‘Coopac’, con el propósito de hacer creer que se encuentran autorizadas y supervisadas por la SBS.

Asimismo, ofrecen el pago de altos intereses como ganancia y celebran con sus clientes contratos que, incluso, son legalizados notarialmente, además de entregarles un título valor para generar la apariencia de que su dinero estaría libre de riesgos.

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Mientras que los aplicativos (App) detectados ofrecen y desembolsan préstamos, sea a solicitud del usuario o, incluso, sin que los haya solicitado. Cuando la persona descarga estas App en su teléfono celular, le exigen, como requisito previo para el otorgamiento del crédito, brindar permiso para acceder al directorio de sus contactos, fotografías y a la carpeta de videos. Así, logran recopilar y monitorear toda la información del celular del usuario.

Posteriormente, al momento de requerir el pago de los préstamos, estas App incluyen cargos e intereses elevados y, aprovechando la información personal recopilada, amenazan a los usuarios con difundir, entre todos sus contactos, su supuesta condición de deudor o les atribuyen situaciones o conductas agraviantes para su honor.

Las entidades que vienen captando dinero del público sin contar con autorización son las siguientes:

Entidades
Creditopyme Cooperando S.A.C. – ‘Financiera Cooperando’https://www.facebook.com/financoopcooperando
https://www.tiktok.com/@creditopyme_cooperando?_r=1&_t=ZS-95cLkXjQ7wD
Inversiones Consultora S.A. – ‘Consultora Solución Financiera’https://www.facebook.com/ConsultoraSoluFin?locale=es_LA
https://www.instagram.com/consultorasolucion/
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Troyca – ‘Coopac La Troyca’Moyobamba

Mientras que los aplicativos identificados son las siguientes:

Aplicativos
Monedaya pro- Préstamo segurohttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.monedayapro.android.app
Mano Préstamo - Credito Rapidohttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.mano.prestamo.creditos.rapidos
Yapi Cashhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.yapi.peru.prestamo
https://www.facebook.com/profile.php?id=61581034481818
Acreditaya-préstamo fácilhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.acredi.taya.app.mobile
CreContigo-Préstamo Rápidohttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.crecriendo.contigo
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578236512339
Sol Dinero - Prestamos Peruhttps://play.google.com/store/apps/details?id=sol.dinero.prestamos.peru.efectivo.rapido.telecredito

La SBS invoca a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones necesarias al momento de ahorrar o invertir su dinero. Asimismo, recomienda no descargar ni utilizar estas App o similares, a fin de evitar poner en riesgo su información personal.

Conforme a la ley, toda persona, natural o jurídica, que pretenda captar o recibir dinero de terceros -en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad- y colocar dichos fondos en forma de créditos, inversión o habilitación de fondos, requiere la autorización previa de la SBS.

Cualquier consulta o denuncia, relacionada con personas o entidades que ofrecen servicios financieros sin estar registradas ante la SBS, se puede presentar a través de los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930; y/o mediante el correo electrónico . También pueden visitar el portal institucional de la SBS: .

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