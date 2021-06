Tu Dinero







Retiro AFP: qué puedo hacer si no logré enviar mi solicitud en la fecha indicada en el cronograma Los afiliados a la AFP iniciaron el proceso del retiro extraordinario de sus fondos mediante un cronograma en base al último dígito del DNI; no obstante, algunos no han podido enviar la solicitud. Si este es tu caso, ¿qué puedes hacer?