27 de diciembre del 2013. Hace 10 años

EN COMAS SE DIO LA MAYOR ALZA DEL METRO CUADRADO PARA VIVIENDA

Este año se observó una gran dispersión de precios en los distritos de Lima. El año pasado los precios del metro cuadrado subieron 26%, en promedio. En el 2013 el aumento fue de 12%. El interés por adquirir se trasladó del rango de entre US$ 40 mil y US$ 80 mil, a un rango que va de US$ 80 mil a US$ 150 mil.

27 de diciembre del 2018. Hace 5 años

UN MILLÓN DE PERUANOS DEBE MÁS DE S/ 30,000 AL SISTEMA FINANCIERO

Son 11.2% más de los que hubo en el 2017. Deuda promedio de peruanos se elevó en S/ 1,077. Más de 6.8 millones de personas reportan deudas en el país con instituciones financieras al término de junio del 2018, 4.5% más que hace 12 meses. P. 2, 3 El dato. Crece la demanda de los universitarios por préstamos con garantía de joyas.

27 de diciembre del 2022. Hace 1 año

SALIDA DE CAPITALES SE DETIENE TRAS 27 MESES

Fondos continuarían ingresando al Perú en el 2023 pero especialistas no esperan una repatriación masiva. Retorno de capital se da para aprovechar oportunidades de inversión y para atender los retiros de las AFP.