24 julio del 2009. Hace 15 años

APRA PROPONE MÁS REGULACIÓN EN LOS SERVICIOS BANCARIOS

Jorge del Castillo cree que Superintendencia de Banca e Indecopi hacen muy poco. Plantea reforzar los organismos reguladores para que la economía funcione mejor. PPK pide equilibrar mercado con regulación. El Foro del Acuerdo Nacional fue motivo de un debate sobre cómo generar mecanismos de regulación en la economía. El ex premier Del Castillo dijo que la crisis mundial ha demostrado que “el dejar hacer, dejar pasar” no ha funcionado plenamente.

24 de julio del 2014. Hace 10 años

OPTIMISMO DE CONSUMIDORES MEJORA EN JULIO

Indice de confianza en Lima registra su nivel más alto desde mediados del 2013, aunque solo subió en estratos socioeconómicos C, D y E. En los niveles A y B no hubo variación. La mejora de la confianza del consumidor en Lima por segundo mes consecutivo se dio principalmente por la mayor facilidad para encontrar empleo. Sin embargo, esta recuperación que hay en julio todavía no se refleja de manera clara en el dinamismo de las ventas de las empresas vinculadas al consumo.

24 de julio del 2019. Hace 5 años

EMPLEO NO CRECE EN PROVINCIAS Y APENAS SUBE 0.4% EN LIMA

Mayor impacto de la desaceleración de la economía se da en actividad comercial y en la industria. Huancavelica y Cerro de Pasco tienen la mayor contracción del empleo, y Paita, el mejor resultado. Las empresas de 50 a más trabajadores son las que continúan contratando personal.