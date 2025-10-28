Akua, sistema operativo de pagos en Latinoamérica, anuncia el cierre de su ronda semilla por US$ 8.5 millones.
Esta nueva inyección de capital eleva el monto total recaudado por la compañía a US$ 13 millones, un año después de haber concretado su ronda pre-semilla.
La paytech fortalece su modelo de adquirencia como servicio (AaaS), con licencias homologadas por Visa y Mastercard, y una capacidad integrada para procesar más de 50 millones de transacciones diarias.
LEA TAMBIÉN Casas de apuestas deportivas no admitirán a estos clientes desde el 2026, ¿por qué?
Con los nuevos fondos adquiridos, el equipo de Akua está en conversaciones avanzadas con los principales bancos de la región, y enfocará esfuerzos para expandirse en países como Brasil, México, Argentina y Perú, en los que ya opera.
“La infraestructura de pagos en la región ha sido históricamente fragmentada y obsoleta. Esta ronda es un respaldo claro a nuestra visión y al equipo”, afirmó Carlos Marín, CEO y cofundador de Akua.
La IA está presente en toda la plataforma: desde la detección y prevención de fraudes, hasta la automatización de contracargos, servicio al cliente, conciliaciones, onboarding y análisis en tiempo real, facilitando operaciones seguras, eficientes y flexibles. Actualmente ya cuenta con más de 20 agentes de inteligencia artificial activos que permiten a los clientes escalar su operación reduciendo hasta un 60% de sus costos operativos.
“Nuestro objetivo es que cualquier empresa que quiera convertirse en adquirente pueda, en menos de seis horas, desplegar una solución completa de adquirencia de punta a punta: preparada para adquirir comercios, procesar pagos y operar con todo lo que implica”, destaca Juan José Behrend, CTO y Co-Founder de Akua.
La ronda fue co-liderada por Flourish Ventures y Cathay Latam, dos fondos globales con amplia trayectoria en el ecosistema fintech. A ellos se sumó la participación estratégica de inversionistas regionales de peso como Atlántico, Honey Island 4UM (Brasil), Krealo, el brazo de corporate venture de Credicorp (Perú) y Simma Capital (Colombia).
La operación también contó con el respaldo de inversionistas actuales, entre ellos Propel, fondo con sede en Silicon Valley que lideró la ronda pre-semilla junto a H2O, además de un grupo de inversionistas ángeles con trayectoria en la industria fintech a nivel global.
LEA TAMBIÉN Billetera Lemon ahora ve mayor competencia con Yape, ¿por qué?