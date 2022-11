El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) inició el pasado 02 de noviembre el pago del Bono Alimentario de 270 soles a las personas más vulnerables del país. La subvención se dará a través de 4 modalidades, previa verificación de la condición de beneficiario a través de dos canales oficiales: la línea gratuita 101 y la web www.bonoalimentario.gob.pe.

En entrevista al Grupo El Comercio, Hernán Pena, Director Ejecutivo de Pensión 65, explicó qué hacer para poder cobrar esta subvención económica y qué no hacer para evitar ser víctima de estafadores:

Quiénes podrán cobrar los 270 soles

Hernán Pena recordó que la Ley 31538 dispuso este bono alimentario con un objetivo muy claro y específico, a diferencia de anteriores beneficios pagados en meses anteriores.

“Este objetivo de política pública esta relacionado con el aumento del precio de alimentos y poder llegar así a la población pobre y de pobreza extrema con esta ayuda, [...] para que el aumento que han sufrido los alimentos en los últimos meses pueda ser de alguna forma compensado”, señaló.

Por tanto, el vocero mencionó que están tratando de llegar a la población registrada en el Padrón General de Hogares, que ya tuvo una evaluación socioeconómica hecha por las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) de cada municipalidad.

Así, el cruce de información de distintas bases de datos ha permitido determinar que el hogar considerado tiene un ingreso inferior a 1.025 soles, que es el valor del salario mínimo.

Puede haber más de un beneficiario en el hogar

Pena señaló también que el beneficiario puede ser una persona mayor de edad que trabaja de manera informal o que entrega recibos por honorarios.

Asimismo, recordó que en una primera etapa accedieron al bono alimentario los usuarios de programas sociales como Pensión 65, Contigo y Juntos, en un monto adicional similar al subsidio que ya reciben.

Por lo tanto en esta segunda etapa que inicia este 2 de noviembre están comprendidos aquellos que no son usuarios de programas sociales.

Siendo así, Pena puso como ejemplo una familia integrada por la abuelita, un matrimonio y un niño para explicar a quiénes correspondería recibir el bono alimentario en caso sean personas vulnerables.

“[...] Si la abuelita esta en Pensión 65, ya cobró, entonces el matrimonio, si son mayores de 18 años, tienen la posibilidad de cobrar el bono. Aunque el subsidio extraordinario por Pensión 65 ya se haya cobrado, [esto] no excluye al hogar”, puso como ejemplo.

Modalidades y fechas de cobro

Al respecto, Pena recordó en primer lugar que no hay gestores del estado ni privados para ayudar a cobrar el bono y tampoco cadenas por WhatsApp con ese fin.

Por lo tanto, subrayó que los únicos canales de consulta para el bono son el portal www.bonoalimentario.gob.pe, que estará disponible las 24 horas del día.

“Y si no tienen acceso a Internet, la otra posibilidad es la línea gratuita 101, que esta disponible de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. para que las personas puedan consultar”, añadió.

A través de estos canales las personas pueden consultar: cuál es el medio de pago que se ha dispuesto para acceder al bono, qué día y en qué lugar podrá cobrar el bono.

“Es una información personalizada, en la plataforma www.bonoalimentario.gob.pe le van a pedir validar su identidad, esta información no puede ser pública, por eso decimos que no hay gestores, no hay cadenas de WhatsApp para gestionar el cobro del bono”, reiteró.

A continuación, las modalides y fecha de cobro, según el grupo en el que ha sido considerado el beneficiario o beneficiaria:

GRUPO Y MODALIDADES FECHAS Grupo 1: incluye a beneficiarios que ya tienen cuenta bancaria y billeteras digitales activas como Yape, Tunki y Agora. El depósito del pago para estas personas inicia el 2 de noviembre. Grupo 2: beneficiarios que viven en comunidades alejadas y de difícil acceso, donde no hay infraestructura del sistema financiero. La modalidad de pago es a través de carritos pagadores de las empresas transportadoras de valores en puntos focalizados de comunidades (zonas de sierra y selva). El inicio de pago será a partir del 9 de noviembre. Grupo 3: corresponde a ciudadanos sin cuentas bancarias y que no tienen celular a su nombre, quienes recibirán el subsidio mediante ventanillas del Banco de la Nación. Desde el 2 de noviembre. Grupo 4: integrado por beneficiarios que no tienen cuenta bancaria. A estas personas se les abrirá billeteras digitales para recibir el bono. Desde el 24 de noviembre.

