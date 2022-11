Las personas beneficiarias del esperado bono alimentario de 270 soles ya pueden cobrar el subsidio desde este miércoles 2 de noviembre. Como se conoce esta ayuda esta destinada a personas que viven en pobreza y pobreza extrema; sin embargo, muchos que esperaban ser considerados como tal, no figuran en el padrón. ¿Por qué razón?

Al respecto, Hernán Pena, director ejecutivo de Pensión 65, explicó a este medio las razones de ello y, además, indicó qué hacer para ser considerados en futuras ayudas económicas que brinda el Estado.

Por qué no soy beneficiario

El vocero del Midis manifestó que entendía la preocupación de las personas que no están comprendidas en esta ayuda social que pretende llegar a las poblaciones más vulnerables. Por ello, explicó cómo se inicia “la posibilidad de recibir una ayuda social” en nuestro país.

“La primera forma de recibir una ayuda social es solicitando el empadronamiento en las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) de cada municipalidad, que tiene un conjunto de servidores que visitan los hogares, a las personas, y determinan el nivel socioeconómico de ese hogar”, indicó.

Una vez que se empadrona a estas personas, continuó, las municipalidades informan al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), y con esa data se nutre la información del Padrón General de Hogares.

Para el bono alimentario, según explicó, se verificó el ingreso que pueden generar los hogares incluidos en el Padrón General de Hogares, con ayuda de un conjunto de bases de datos como Sunat, planillas del Ministerio de Trabajo, planillas del sector público, y otra información de carácter público a la que se accedió para ese fin.

“Habiendo determinado que el ingreso es inferior a 1.025 soles, se ha incorporado [al hogar] en este padrón o para este bono”, anotó.

¿Qué hacer para ser evaluado?

El funcionario indicó que probablemente hay personas que no han sido consideradas para recibir el bono alimentario, pues hasta el momento la situación socioeconómica de su hogar no ha sido evaluada.

“A la población que no ha sido evaluada todavía por su Municipalidad, [recomendamos] que se acerque a esta y que realicen esta evaluación que dura tres años, en ese tiempo puede este hogar acceder a distintos beneficios que da el Estado, a través de los programas sociales o intervenciones puntuales como esta”, señaló Pena.

Para este bono, según dijo, “se ha tratado por todos los medios de llegar a la mayor cantidad de población posible, aquí no hay una exclusión, que busquemos sacar a alguna personas en especial, se ha tratado por todos los medios de llegar a la mayor cantidad de población posible”.

“Llamamos a la población que no ha sido beneficiaria y que entiende que esta en una situación vulnerable y de necesidad, que inicie este trámite desde su respectiva municipalidad”, reiteró.

Modalidades y fechas de cobro

La subvención se dará a través de 4 modalidades, previa verificación de la condición de beneficiario por los canales oficiales: línea gratuita 101 y la web www.bonoalimentario.gob.pe. En ambos casos con el número del DNI.

Pena recordó que no hay gestores del estado ni privados para ayudar a cobrar el bono y tampoco cadenas por WhatsApp con ese fin.

A través de los canales mencionados las personas pueden consultar: cuál es el medio de pago que se ha dispuesto para acceder al bono, qué día y en qué lugar podrá cobrar el bono.

“Es una información personalizada, en la plataforma www.bonoalimentario.gob.pe le van a pedir validar su identidad, esta información no puede ser pública, por eso decimos que no hay gestores, no hay cadenas de WhatsApp para gestionar el cobro del bono”, reiteró.

