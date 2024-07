En el contexto del crecimiento sostenido del sector inmobiliario en Perú, se estima que existen alrededor de 400 inmobiliarias operando en Lima. Asimismo, el 42% de los clientes recomienda inmobiliarias basándose en su experiencia de compra, así lo señala Best Place to Live .

“De las inmobiliarias operativas, en los últimos 2 años sólo 41 han evaluado la satisfacción de sus clientes por un ente externo y solo 20 han logrado superar el estándar de satisfacción necesario para alcanzar una certificación de calidad ”, resaltó Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live. Este proceso de evaluación es crucial, ya que el 42% de la recomendación de marca se basa en la experiencia de compra.

El foco no solo se encuentra en la venta, sino en todo el recorrido del cliente, incluyendo la gestión comercial, entrega, producto, postventa y áreas comunes.

Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live, enfatiza la importancia de mantener estándares altos en el sector: “Sabemos que cada proyecto representa un desafío, por lo que las inmobiliarias constantemente deben estar en evaluación para que podamos analizar que no hayan bajado su estándar”. Este compromiso con la calidad es fundamental para garantizar la satisfacción del cliente.

El proceso de evaluación en Perú lo realiza Inteligencia y Data Capeco, una empresa formada por CAPECO (Cámara Peruana de la Construcción) y TGA, una Proptech chilena que opera en otros países como Chile, Colombia, México y Ecuador. Los estándares rigurosos de evaluación incluyen la satisfacción del cliente, la transparencia en los procesos de venta y la calidad de los proyectos inmobiliarios .

“Las inmobiliarias certificadas pasan por una evaluación exhaustiva que garantiza que mantengan altos estándares en todas sus operaciones, proporcionando a los compradores una mayor seguridad y confianza en sus inversiones”, mencionó Pasache.

Además, destacó la necesidad de centrarse en las necesidades del consumidor: “No hay mejor forma de mejorar que poniendo al cliente en el centro y escuchándolo para ver si todo el trabajo que se ha hecho le representa valor”. Esta visión se alinea con el objetivo de democratizar la información en el sector, brindando visibilidad a las inmobiliarias que están sobresaliendo en sus prácticas.

Sector inmobiliario: oportunidades para innovar

Según Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live, el desarrollo del sector da lugar a nuevas empresas que buscan adaptarse a las necesidades del mercado. La creación de inmobiliarias no solo impulsa la competencia, sino que también ofrece oportunidades para innovar en servicios y estándares de calidad.

El sector inmobiliario se enfrenta a la oportunidad de innovar y mejorar sus procesos. La creciente competencia y las expectativas de los consumidores impulsan a las inmobiliarias a adoptar mejores prácticas y a enfocarse en la calidad del servicio. La certificación se convierte, así, en un diferenciador clave que puede potenciar la reputación y el éxito de las empresas en este mercado dinámico.

“Sabemos que los clientes son cada vez más exigentes y demandantes, es por ello que queremos democratizar la información, dar visibilidad a las inmobiliarias que lo están haciendo bien”, concluyó Pasache, subrayando el compromiso de Best Place to Live por elevar los estándares del mercado inmobiliario peruano.

El futuro de la industria inmobiliaria en Perú dependerá de la capacidad de las empresas para adaptarse a las demandas del mercado y de los consumidores. Con la implementación de estándares más altos y la evaluación continua, se puede construir un ecosistema más sólido que beneficie tanto a los desarrolladores como a los compradores.

