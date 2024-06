Al año alrededor de 15,000 personas toman la decisión de adquirir una vivienda en el país, indica Best Place to Live Perú. Ante esto, indican, los compradores deben tener en cuenta una serie de aspectos para tomar su decisión más allá del precio que se ofrece en el mercado inmobiliario.

Para Cinthia Pasache, gerente comercial de Best Place to Live Perú, no solo se debe analizar el costo sino también la infraestructura disponible , el acceso a servicios esenciales y la calidad de vida que el nuevo entorno ofrecerá.

En primer lugar, señala, debes investigar sobre la inmobiliaria con la que piensas hacer la adquisición para evitar asumir el riesgo de estafa.

“Elige siempre inmobiliarias serias, avaladas por gremios como CAPECO - Cámara Peruana de la Construcción, ASEI - Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú y con certificaciones”, indican.

También es importante analizar la valorización a largo plazo. En este punto se debe considerar la valorización en dólares del m2 de la vivienda al momento de ser comprada y generar una plusvalía con el paso de los años, teniendo en cuenta que las políticas de desarrollo urbano y la calidad de los colegios y centros educativos cercanos son algunos de los factores determinantes.

Asimismo, deberás revisar la accesibilidad que te brinda la ubicación de tu vivienda, es decir, la distancia del inmueble en relación con los lugares de trabajo, colegios y servicios esenciales. “Evaluemos la accesibilidad del transporte público y las rutas de viaje para determinar qué tan conveniente es”, agregan.

Además, también es importante que antes de mudarse se considere la proximidad de la casa o departamento a servicios esenciales como hospitales, comisarías y supermercados.

También te puede interesar:

1) Limeños ahora tienen que trabajar 14 años para comprar vivienda, ¿es caro?

2) ¿Es buena idea invertir en un departamento?: las razones por las que es un negocio rentable

3) Compra de viviendas: retiro de AFP impulsaría crecimiento del sector inmobiliario

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.