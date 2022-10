Es el caso de Chiclayo, la cual por su posición estratégica “es tomada por varias ciudades cercanas como el eje del norte en la que existe mucha oferta para vivir y también para invertir”, sostiene José Manuel Vizquerra, gerente Central Comercial de Menorca Inversiones, quien precisa que alrededor del 20% de las compras provienen de personas de zonas aledañas a Chiclayo.

La inmobiliaria ingresó a este mercado hace cinco años con el lanzamiento de su proyecto San Antonio de Chiclayo, consistente en la venta de lotes de 90 y 120 metros cuadrados. “En aquel entonces costaban un promedio de US$ 13 mil y hoy ya cuestan entre US$ 35 mil y US$ 40 mil”, refiere el ejecutivo.

La receptibilidad del público fue positiva y; por ello, hace tres años y medio apostaron por otro formato: las casas de uno y dos pisos, las cuales fueron entregadas en noviembre del año pasado.

Pero, la oferta es más amplía, así como también lo son las zonas de crecimiento. El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos , sitúa la expansión de los proyectos en mayor medida hacia Pimentel y la provincia de Ferreñafe; además, de Reque, aunque en menor densidad.

Y es que Burgos coincide con Vizquerra en que, si bien hay una interesante demanda de vivienda por parte de los chiclayanos, también influye mucho el atractivo que observan los vecinos de regiones como Amazonas, San Martín y Cajamarca en este punto.

“Y no necesariamente vienen por invertir, muchos llegan de Jaén, Chota, Cajamarca para estabilizarse acá, pues lo encuentran como una ciudad potencialmente económica con acceso importante a salud y educación, sobre todo esto último pensando en los hijos”, explica el representante empresarial.

A razón de Burgos, la relevancia de Chiclayo es tal que el costo del metro cuadrado es incluso superior a la de otras zonas costeras como Piura y Trujillo. “Un lote de 120 m2 se comercializa entre US$ 25 y US$ 28, lo que da un valor de aproximadamente US$ 200 por metro cuadrado”, añade.

Así también precisa de la venta de casas de 45 o 48 m2 y de 70 u 80 m2, generalmente estas últimas de dos pisos. “El valor promedio es de S/ 180 mil para este tipo de edificaciones”, sostiene Burgos.

Acceso a servicios básicos

El representante de la Cámara de Comercio de Lambayeque indica que, pese a que el panorama del sector inmobiliario muestra experiencias exitosas, la situación podría ser mucho mejor si dos factores contribuyeran a su repotenciación.

Así, menciona la inestabilidad política-económica que afronta el país, sumado a la volatilidad del dólar que, en reiteradas oportunidades, ocasiona que las familias se mantengan conservadoras al momento de invertir. Mientras, de otro lado, el acceso a servicios básicos como agua y desagüe para las nuevas zonas de crecimiento.

“Lamentablemente no hemos superado el problema sanitario que pasa por un problema técnico de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel). Las nuevas habilitaciones, ¿de dónde van a proveer el agua o generar su propia conexión sanitaria? Muchas inmobiliarias obviamente están encontrando salidas y vendiendo, pero se puede ser más competitivos si no tuviéramos este problema”, explica.

Perfil del comprador

Vizquerra detalla que el comprador hoy ya no es el mismo de años atrás, cuyo interés por vivienda o lotes se orientaba más hacia un público de un promedio de edad de 40 años.

“El perfil ha ido cambiando tras la pandemia, tenemos clientes más jóvenes, desde 28 años a más. Hay una mayor conciencia de la importancia de adquirir un predio como un modo de inversión y de rentabilidad”, anota el ejecutivo de Menorca, que actualmente tiene en venta el proyecto Villa Posada del Sol, en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Los precios oscilan desde S/ 148 mil hasta S/ 213 mil para viviendas de uno y dos pisos, respectivamente.