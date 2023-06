Diego Uceda, alcalde de La Molina, adelantó a Gestión que no cederá el 10% de su territorio para el desarrollo de vivienda de interés social (VIS) tal como lo exigirá el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en la normativa que se emitirá próximamente reglamentando la edificación de este tipo de unidades habitacionales.

“(¿Destinarán el 10% de su territorio para VIS?) No. Lo que voy hacer es respetar la autonomía municipal”, comentó.

Alegó que su distrito tiene problemas de congestión vehicular por lo que, de darse un área para viviendas de bajo costo, generaría un “colapso”.

“Creo que no puedes uniformizar (medidas para) todos los distritos ya que somos diferentes. Cada distrito tiene una realidad distinta y a mí me toca verlo todos los días ya que soy presidente de la Mancomunidad Lima-Una ley como está, en la que todo tiene que ser igual, me parece absolutamente absurda”, comentó.

La autoridad mencionó que ya había compartido con el viceministro de Vivienda si interés por mantener la residencialidad del distrito en las reuniones que sostuvo para abordar la problemática de las VIS.

Agregó que, al asumir el cargo de alcalde de La Molina, detectó que, de una manera subrepticia, algunas inmobiliarias querían construir VIS, más de 4,300 viviendas, sobre la Cantera Arenera La Molina, ubicado en el límite con Pachacamac.

“Si sucede eso, La Molina colapsa ya que las redes de agua y desagüe del distrito tienen más de 61 años”, argumentó. Estas inmobiliarias pretendían cambiar la zonificación para edificar un complejo habitacional, lo que traería —sostuvo— una mayor congestión vehicular y pondría en peligro el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento.

-Acuerdo con Sedapal-

La autoridad edil dijo que ha firmado un convenio con Sedapal por S/ 300 millones, para cambiar todas las redes de agua y desagüe del distrito.

“Este es un convenio marco, que se va hacer como parte de un plan piloto. La Molina va ser el primer distrito de Lima que va a beneficiar. Este plan se inicia a fines de agosto”, puntualizó.

