El año 2022 inicia con cambios respecto a los sectores sancionados por el Indecopi a raíz de las quejas de los consumidores.

De acuerdo al portal ‘Mira a quien le compras’ de dicha entidad, durante el año pasado el sector bancario encabezó la lista de sectores sancionados con 2,041 sanciones, seguido del sector transporte aéreo (351 sanciones) y en tercer lugar el sector construcción e inmobiliarios (342 sanciones).

En tanto, desde el 01 de enero al 17 de marzo de este año, el sector bancario sigue encabezando el ranking de sectores sancionados con 160 sanciones, y el sector construcción e inmobiliarios desplaza a las aerolíneas en la segunda ubicación, con 33 sanciones en el periodo en mención.

Ranking de sectores sancionados

(Del 01.01.2022 al 17.03.2022) Sector Total de sanciones Monto UIT Sistema Financiero Bancario 160 293.08 Construcción e inmobiliario 33 36.73 Transporte Vía Aérea 32 76.85 Agencias de viajes 25 8.49 Educación Superior 19 44.22 Transporte terrertre 18 37.66 Telecomunicaciones 16 1.38 Comercio Minorista 15 16.52 Seguros 14 15.09 Actividades artísticas 13 25.76 Fuente: Indecopi

Elaboración: Gestión.pe

Al respecto, Wendy Ledesma, docente de posgrado de Gestión Pública de la Universidad Wiener, señala que el sistema financiero siempre encabeza esta lista responde al volumen de operaciones que se realizan en el sistema.

En diálogo con Gestión.pe indica que la realización de operaciones se incrementó aún más debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, donde muchos usuarios realizaron operaciones virtuales bancarios.

Respecto al hecho que ahora el sector inmobiliario sea el segundo sector con más sanciones, dijo que ello se debe a un ‘boom’ reportado en esta industria, en donde muchos peruanos han decido invertir en una vivienda tras disponer mayores recursos con la liberación de la CTS y AFP, que se otorgó en el marco de la pandemia del coronavirus,

“Esto generó liquidez en el mercado y los consumidores optaron por comprar desde unidades construidas, unidades en proyectos y terrenos. Esto refleja el movimiento del mercado en el ranking del 2021, donde el sector construcción se encuentra en tercer lugar y ahora (2022) haya subido algunos reclamos. Entonces a mayor movimiento del mercado, se ha generado un mayor número de conflictos de consumo que hace que el sector esté en segunda posición”, sostuvo.

Las quejas

Las sanciones que recibieron las empresas del sector inmobiliario responde a varias quejas de los consumidores, principalmente desde que se ofrece de la vivienda, señala Ledesma.

A modo de ejemplo, señala que la inmobiliaria ofrece un terreno o un departamento con determinadas medidas, pero al momento de la entrega esas medidas no son las correctas.

De igual manera, figura el hecho que se ofrezca un departamento con determinadas características, pero no se cumplen con ellas o que cuando ya se entrega el departamento, esta tenga rajaduras u otros problemas.

“Las quejas se han dado desde que se hace el proceso de compra hasta que se entrega la unidad. Se han dado casos donde la empresa inmobiliaria dice que la vivienda está saneada, pero ello no fue así; o se ofrece que la familia tendrá acceso a espacios públicos y en realidad cuando ya está pagando su crédito hipotecario, no tiene esa habilitación. También figuran demoras en la independización del bien, entonces son situaciones que los consumidores enfrentan”, dijo.

En ese sentido, la especialista en temas de derechos del consumidor dijo que los usuarios, a través del portal ‘Mira a quien le compras’, también pueden ubicar a las empresas con más sanciones.

De hecho, de acuerdo al portal, en lo que va del año son 8 empresas las que reportan sanciones y multas: Prohome promotores inmobiliarios S., Desarrollo Salaverry 471 S.A.C, DPI Invesment S.A.C, Construcciones e inmuebles S.A.C, COAM Contratistas S.A.C., Los Portales S.A., Morinc Constructora e inmobiliaria y Proyectos Inmobiliaria Edifica S.A.

Ledesma indica que aquellas empresas que solo tienen sanciones es porque solo recibieron una amonestación, en tanto las que tienen sanciones y multas son las que cometieron una infracción mayor.

“Aquí el tema es sensible porque la inversión que se hace en una unidad inmobiliaria no es a corto plazo, por lo que es muy importante la información que deben buscar los consumidores y asesorarse de las condiciones del predio que están adquiriendo. A través del portal los consumidores podrán encontrar información de las empresas que han sido sancionadas o se les ha hallado responsable en las afectaciones al consumidor. Con ello podrán elegir otro proveedor que sí cumpla con lo que ofrece y que no haya sido sancionado”, dijo.

El dato

Si tiene un reclamo sobre la vivienda que ha adquirido, puede presentar un reclamo a través de formulario virtual de Indecopi. El servicio se denomina Concilia Fácil. De igual manera recomendó hacer uso del Libro de Reclamaciones para presentar su reclamo.

En el 2020, en el 44.1% del total de denuncias realizadas en el mercado inmobiliario se tuvo un resultado a favor del consumidor, principalmente por encontrarse infracciones con relación a la falta de idoneidad, al deber de información y la atención de reclamo.