En esa línea, sostuvo que -una vez en el sillón municipal- emitirá una ordenanza declarativa para evitar que se “violenten las jerarquías de las normas” en la emisión de licencias de edificación en Magdalena del Mar tal como viene sucediendo.

Ello debido a que -detalló- las inmobiliarias, escudándose en decretos supremos emitidos por el Ejecutivo para viviendas de interés social, construyen sobre edificios habitacionales para sumar más pisos fuera de los permitidos por la zonificación municipal.

Específicamente se escudan en los Decretos Supremos Nº 010-2018 y Nº 002-2020, a través del cual se emita, en la primera, y se modifica, en la segunda, el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación la que contiene disposiciones básicas para diseñar y, con posterioridad a la expedición de la respectiva licencia municipal, ejecutar proyectos de habilitación urbana y/o de edificación para viviendas de interés social.

-¿Cuáles son los principales ejes que girará su gestión como alcalde?-

En materia de seguridad ciudadana retomaremos lo que hicimos anteriormente, que fue dividir al distrito en 20 sectores, y en cada sector habilitar un auto y una moto para un patrullaje eficiente del Serenazgo, la que será integrado con un policía. Además vamos a instalar 200 videocámaras y se implementará un plan de recompensas para capturar a delincuentes. Asimismo, se va a clausurar aquellos negocios que atenten contra la paz y tranquilidad de los vecinos. Además, se va a potenciar la iluminación del distrito, para lo cual he tenido reuniones con la gerente general de Enel, para ir cambiando -por etapas- la iluminación con luz led. El segundo eje es la recuperación de la limpieza y las áreas verdes, para lo cual colocaremos nuevamente juegos infantiles en parques y malecones. A la par vamos a construir un complejo deportivo en la Costa Verde y adicionalmente se va a implementar una casa para el adulto mayor y una veterinaria municipal. Por último, la recuperación de pistas y veredas en mal estado.

-Magdalena ha recobrado el liderazgo en la demanda inmobiliaria dentro de los distritos de Lima Moderna. Al respecto, ¿se van a realizar algunos ajustes?-

Estoy a favor de la inversión privada, pero con respeto a los ciudadanos y a la ciudad. Lo digo porque, lamentablemente, los gremios inmobiliarios a lo largo de los años han venido consiguiendo normas que atentan directamente contra la autonomía municipal. Ya que se han emitido -por ejemplo- decretos supremos que permiten alturas superiores a las establecidas por las municipalidades en su zonificación. Las constructoras no están entiendo que su derecho para que construyan, inviertan y ganen, no puede estar sobre los intereses de la ciudad. Creo que el equilibrio se ha roto, lamentablemente.

-Ante ello, ¿qué reglas se van a imponer?-

Lo digo claramente, no vamos a permitir que se den alturas más allá de las establecidas en la zonificación. Se está permitiendo, por ejemplo, en la avenida Javier Prado en la que se puede edificar edificios habitacionales de 15 pisos, que se construya -en este momento- edificios de hasta 27 pisos en base a decreto supremos. No habrá ni una licencia más amparada con esas normas. No voy a permitir que decretos supremos emitidos por el Ministerio de Vivienda -ninguno de este Gobierno- pasen sobre las competencias de la Ley Orgánica de Municipalidades. Vamos a aplicar de manera lógica y ordenada la jerarquía de normas.

-¿Se va a colocar un límite máximo a la altura?-

Los alcaldes no podemos imponer un límite máximo a la altura de los edificios habitacionales ya que ello lo indica la zonificación de cada distrito, pero una cosa es la zonificación publicada en el diario El Peruano y otra que, sobre esa zonificación, hayan decretos supremos, como la Nº 010-2018 y Nº 002-2020, que pretendan edificar más sobre estas alturas. Por ejemplo, en la avenida Javier Prado la altura máxima de viviendas, según la zonificación, es de 15 pisos, pero -en este momento- se está construyendo 27 pisos, es decir, 12 pisos más de lo que establecido por la Municipalidad, con el perjuicio adicional de que estos departamentos no cuentan con estacionamientos. Lo grave es que estos decretos supremos han sido publicados para incentivar la vivienda social. No obstante, se están construyendo departamentos de 40 metros cuadrados (que cuestan) más de S/ 120,000; que no tienen un fin social y por la que está pagando más por el metro cuadrado, cerca de US$ 3,000 por cada metro cuadrado de un departamento. Se está sacando la vuelta a la ley.

-¿Se va emitir una ordenanza?-

Por supuesto. Una de las primeras medidas que voy hacer es -justamente- emitir una ordenanza declarativa mediante la cual se va a decir que no vamos a permitir que se violenten las jerarquías de las normas en la emisión de licencias de edificación en Magdalena como viene sucediendo. Tampoco podemos seguir impulsando la construcción de edificios sin estacionamientos ante la falta de transporte público de calidad. No me preocupa el tamaño de los departamentos, pero si la falta de cocheras.

-¿Cómo se va a enfrentar este problema?-

Vamos a emitir también una norma para que no se construyan más edificios para venta de departamentos sin estacionamientos, debido a que no hay espacio -ni de día ni de noche- para que los vecinos puedan estacionar sus autos. A la par, vamos a promover la apertura de playas de estacionamientos. En la gestión pasada, emitimos una norma para la apertura de playas de estacionamientos en cualquier sector del distrito ya que son necesarias. Ante ello, vamos a repetir este accionar y a la par se va a buscar a una empresa especializada en estacionamientos subterráneos para que pueda invertir debajo de zonas públicas, como la plaza Túpac Amaru. Ello nos interesa mucho, por lo que daremos todas las facilidades a los inversionistas.

-¿Ya hay inversionistas interesados?-

Cuando era alcalde Magdalena, en mi primer periodo, los estudios iniciales arrojaban que no era viable ya que los costos que se cobrarían a los clientes de cocheras subterráneas eran muy elevado e incluso algunos inversionistas consideraban que los clientes del Mercado de Magdalena no iban a pagar dichos montos. Sin embargo, al finalizar mi gestión, algunos inversionistas mostraron interés ya que esta tendencia había cambiado. Ya como alcalde electo reitero que las puertas del municipio están abiertas para cualquier tipo de inversión. La única condición es la conservación de las árboles y áreas verdes, las que se pueden reubicar.

