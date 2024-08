Perfil de los estudiantes de intercamio

José Luis Rengifo, coordinador de Nomadroof, y Laura Chávez, coordinadora de Movilidad Estudiantil Internacional PUCP, coinciden con que la gran mayoría de estudiantes que llegan al Perú, y buscan una vivienda para alquilar, provienen de Francia, Alemania y Holanda.

En el caso de Latinoamérica, se reciben estudiantes de México, Colombia y Chile; mientras que en el caso de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuánto tiempo se quedan? Generalmente, por un semestre universitario que puede durar entre 4 y 5 meses. No obstante, también hay un grupo de estudiantes de intercambio que se queda un año en el país.

Los distritos preferidos por los estudiantes de intercambio

Laura Chávez explica que hay tres tipos de viviendas ideales para los estudiantes de intercambio:

Residencias: son edificios con varios pisos que disponen de habitaciones para varios estudiantes extranjeros. Pueden tener espacios compartidos como los baños, la cocina, el comedor; además, tienen instalaciones modernas, realizan un mantenimiento y hay personal para la limpieza. Con estos servicios, el precio es variable. Casas familiares: hay familias peruanas que tienen experiencia recibiendo a estudiantes extranjeros, por lo que disponen de un cuarto y pueden ofrecer alimentación. Departamentos o viviendas roomate: se reúnen a varios estudiantes de intercambio y se crean espacios comunes. Tienen un precio diferenciado porque se ayudan a ubicarse, comparten actividades, realizan clases juntos para integrarse, etc.

Por su parte, Karyna Arce, gerente general de Eskala Inmobiliaria, señala cuáles son los distritos preferidos y a qué se debería:

Miraflores : debido a la seguridad que ofrece a diferencia de otros distritos. Además, las actividades que se pueden realizar son diversas, como deportes de mar, de aire, pueden correr largos trayectos y hay vías para los ciclistas. Además, posee una variedad de restaurantes que ofrecen comidas típicas o de otros países; y tiene la vida nocturna en este distrito es más concurrida.

: debido a la seguridad que ofrece a diferencia de otros distritos. Además, las actividades que se pueden realizar son diversas, como deportes de mar, de aire, pueden correr largos trayectos y hay vías para los ciclistas. Además, posee una variedad de restaurantes que ofrecen comidas típicas o de otros países; y tiene la vida nocturna en este distrito es más concurrida. Jesús María y Lince : destacan las zonas más tranquilas de estos distritos y se encuentran cerca a la Universidad del Pacífico y la UPC.

: destacan las zonas más tranquilas de estos distritos y se encuentran cerca a la Universidad del Pacífico y la UPC. San Miguel, Pueblo Libre y Magdalena: tienen practicidad y cercanía a varias universidades en Lima, pero albergan menos porcentaje de estudiantes.

En cuanto a los costos, Laura Chávez resalta que los estudiantes tienen un presupuesto bastante limitado, “algunos porque pueden venir con becas, otros porque vienen con dinero que puede brindarle su familia, ahorros propios de trabajo previo, pero las preferencias en el formato de alojamiento que ellos prefieren está muy ligado a la experiencia que ellos puedan tener”.

Sin embargo, hay una tendencia. Los estudiantes de intercambio que salen de su país por primera vez, prefieren estar algunos meses en una casa familiar pagando un costo alto, pero con el beneficio de poder introducirse en la cultura del país y conocer tips para el transporte público y restaurantes de la zona.

Posterior a ello, suelen cambiar el lugar donde habitan para buscar algo más independiente, como una residencia o un alquiler de departamento entre amigos.

Jose Luis Rengifo menciona que los precios de las viviendas varían de acuerdo a la zona. En Lince, el costo puede ir desde US$ 250 a US$ 320, en Lince, Jesús María y Magdalena. En tanto, en Miraflores el cuarto más económico puede estar desde US$ 360 hasta US$ 500.

“Hay estudiantes que son becados que juntan hasta el último euro para pagar. Hay otros que no tienen ningún problema en pagar por su estilo de vida”; no obstante, remarca que “el precio del estudiante es mayor al que paga un estudiante peruano”.

Principales dificultades para estudiantes extranjeros en Lima

Plataformas de alquiler de viviendas: hay muy pocas plataformas oficiales para buscar residencias, a diferencia de otros países. Los estudiantes de intercambio suelen recurrir a grupos de Facebook o a otros medios en los que se difunden opciones de alojamiento, pero estos solicitan el pago de una garantía para reservar. En la premura de tener que establecerse, hacen el pago y cuando llegan, el lugar no cumple con las expectativas que muestran por fotos. Transporte: Para muchos estudiantes es más fácil conocer Barcelona caminando, que Lima. Además, el servicio de transporte es diferente. Existen muchas líneas para las mismas rutas, se maneja dinero en efectivo. Idioma: pese a recibir un considerable número de turistas, Lima no tiene todas las señaléticas o información al público traducidas al inglés. No es una ciudad amigable para alguien que no hable español.

Los expertos recomiendan que haya alguien de confianza que apoye a los estudiantes de intercambio a instalarse y movilizarse durante los primeros meses de su llegada al país, por lo que se recomienda optar por viviendas con peruanos que los guíen en el proceso de aprendizaje.

