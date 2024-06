Roberto Shimabukuro Miyasato, socio de Monroy & Shima Abogados, dio a Gestión recomendaciones para evitar ser víctimas de personas que podrían representar un riesgo para la propiedad alquilada.

“Una de las recomendaciones más importantes es verificar los antecedentes de la persona. Es crucial saber si tiene denuncias judiciales o penales. También es fundamental conocer su situación financiera para determinar si no solo cuenta con solvencia económica, sino si no enfrenta otros problemas legales que podrían dificultar el pago de las rentas en el futuro”, expresó.

“Un requisito de validez para el mismo, no bastará solo con que el contrato esté escrito y notariado. Si no que será muy importante que el arrendador eleve dicho contrato a Registros Públicos para que se pueda aplicar el desalojo exprés en caso que el arrendatario no cumpla con el pago mensual del local”, agregó.

Alquiler de centros comerciales. (Foto: GEC)

Cabe recordar que desde el 2014 está en vigor en Perú la Ley N.º 30201, la cual establece el Registro de Deudores Judiciales Morosos. Esta ley tiene como objetivo proteger las propiedades de aquellos propietarios que deciden alquilarlas.

Ese mismo año, también se incorporó en el artículo 594° del Código Procesal Civil la llamada ‘cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario’, la cual es un acuerdo expreso que puede adicionarse a los contratos de arrendamiento de inmuebles.

A través de dicha cláusula, el arrendatario se compromete a desocupar de inmediato el inmueble (ya sea una casa, departamento, oficina, local comercial, etc.) tras un requerimiento judicial, en caso de que se den alguna de estas dos situaciones: el vencimiento del contrato o el impago del alquiler por más de dos meses y 15 días.

Contratos

Según Fernando Zegarra, abogado especialista en contratos de inmuebles del estudio Iuralex, estos temas son principalmente sobre seguridad jurídica. Por lo tanto, es necesario que estos contratos sean notariados y registrados.

Aseguró que en el contrato deben incluirse todas las cláusulas para garantizar la seguridad tanto del arrendador como del arrendatario.

“Perú concentra la mayor cantidad de demandas por desalojo, y entre ellas está el desalojo de locales comerciales. Las personas que son titulares de una propiedad que va a ser destinada para una actividad comercial no toman las medidas preventivas del caso, por eso hay tantas denuncias. No ven la seguridad como un gasto, sino como una inversión”, explicó.

“Para que se active el desalojo exprés, se debe tener en cuenta que el bien debe estar registrado en registros públicos, debe ser un bien independiente y el contrato debe estar inscrito en registros públicos. Además, se debe realizar el pago correspondiente a la Sunat por la renta de alquiler. Esto es básico para iniciar un proceso legal en caso de que el arrendatario no quiera devolver la propiedad”, dijo.

Como recomendación, el especialista mencionó que cuando se crea una empresa y se coloca como dirección el predio alquilado, es necesario revisar toda la actividad que se realizará en dicho bien para evitar problemas con la justicia.

LEA TAMBIÉN: Congreso prepara norma para facilitar desalojos express notariales

Lo que debe tener en cuenta los arrendatarios

Zegarra señaló también que es necesario que las personas que van a alquilar un local comercial tienen que averiguar si el rubro por el que están interesados está permitido en la zona.

“Se ha observado que muchas personas alquilan locales para emprender un negocio, pero debido a la zonificación, no todos están permitidos. Por ejemplo, ven un bonito lugar para colocar un restaurante, compran todo lo necesario, pero la municipalidad no les otorga autorización debido a la zonificación, y ahí es donde surge el problema”, detalló.

Alquiler. Foto Freepick

“Otro punto importante es en qué condiciones recibe la propiedad la persona que alquila. Por ejemplo, si se trata de un espacio antiguo, será necesario hacerle arreglos y algunos cambios en las conexiones y estructuras, pero cuando estas personas se vayan, dejarán todos esos cambios. Por lo tanto, se recomienda llegar a acuerdos con los propietarios de estos espacios”, precisó.

También resaltó que cuando un arrendatario alquila una propiedad también adquiere obligaciones y deberes. Eso se deben cumplir en los plazos establecidos.

SOBRE EL AUTOR Yuriko Cabeza Yuriko Cabeza, Lima 1987. Licenciada de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con más de 12 años de experiencia en medios digitales. Escribo sobre política, actualidad local y realizo informes especiales.