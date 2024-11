La compra de un inmueble es una de las inversiones más importantes en la vida de una persona. Aprovechar la CTS y las gratificaciones próximas a recibir para adquirir una propiedad puede ser una opción interesante, pero requiere una planificación cuidadosa para maximizar el valor de estos beneficios.

Al momento de evaluar el mercado, es clave analizar la oferta, la demanda y los precios actuales de los inmuebles en la zona donde deseas comprar. Esta investigación permitirá comprender mejor el valor real de las propiedades y detectar oportunidades de inversión. Además, utilizar herramientas y plataformas como las del Indecopi puede brindarte información relevante sobre el comportamiento del mercado en distintos distritos, ayudándote a tomar una decisión más informada.

Cinthia Pasache, gerente comercial de la certificadora inmobiliaria Best Place to Live®, sugiere lo siguiente: “Además de analizar tu situación financiera, es esencial priorizar la investigación sobre la reputación y trayectoria de las inmobiliarias con las que deseas cotizar. Busca referencias confiables, opiniones de otros compradores y verifica que la empresa cumpla con la normativa vigente. Elige inmobiliarias que ofrezcan un acompañamiento integral durante todo el proceso de compra, desde la elección del inmueble hasta la firma del contrato. Este enfoque no solo minimizará riesgos, sino que también garantizará que tomes una decisión más informada y alineada con tus necesidades”.

¿Qué debes tener en cuenta para invertir tu dinero en un departamento? La especialista inmobiliaria señala 5 claves que funcionan como guía para saber si estás listo:

1. Revisa tu situación financiera: El primer paso es hacer un análisis detallado de tus bonos (CTS y gratificación) y evaluar tu estado financiero actual. Conocer el monto exacto disponible y considerar tus deudas o compromisos pendientes es esencial para determinar cuánto puedes destinar a la inversión o pago inicial.

2. Elige una inmobiliaria certificada: Optar por una inmobiliaria con certificación de calidad, como aquellas que cuentan con el sello Best Place to Live®, es fundamental para asegurar una compra segura, refiere Pasache. Estas empresas han sido evaluadas por la satisfacción de sus clientes, lo que garantiza un alto nivel de transparencia, cumplimiento y atención al comprador. Esto va a reducir el riesgo de inconvenientes y problemas a futuro.

3. Verifica información oficial para evitar estafas: Investigar a fondo el proyecto inmobiliario y al promotor es esencial para evitar estafas. Utiliza plataformas oficiales como Indecopi para revisar el historial de la empresa, sus proyectos anteriores y cualquier denuncia o problema registrado. Esto te brindará mayor seguridad y confianza al momento de tomar la decisión de compra.

4. Define tus metas de inversión: Ten claridad sobre el tipo de propiedad que deseas adquirir: define la ubicación, el tamaño y las características que son importantes para ti. También considera el propósito de tu inversión, ya sea para vivir, alquilar o revender.

5. Protege tus ahorros y planifica a largo plazo: No destines todos tus ahorros a la compra de la vivienda. Es vital contar con un fondo de emergencia para imprevistos que puedan surgir. Además, utilizar tu gratificación como parte del pago inicial y financiar el resto mediante un crédito hipotecario puede ser una opción estratégica, permitiéndote obtener ingresos pasivos por el alquiler del inmueble y cubrir así las cuotas de la hipoteca.

Cinthia Pasache agrega: “Invertir en un departamento con tus beneficios laborales no solo te ayuda a construir tu patrimonio, sino que también ofrece la posibilidad de obtener ingresos extra. Al optar por un financiamiento adecuado y considerar el potencial de crecimiento de la propiedad, se puede maximizar el retorno de esta inversión”.