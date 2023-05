De acuerdo al portal inmobiliario, Los Olivos fue donde más retrocedió el precio del alquiler en ese periodo, con un 11.15% (de US$ 305 a US$ 271), mientras que el exclusivo distrito de San Isidro, la renta cayó un 10.34% (de US$ 956 a US$ 857), y en Carabayllo la baja fue de 9.85% (de US$ 222 a US$ 200).

San Miguel y San Juan de Miraflores también registraron alquileres de menor precio, entre los 3.72% (de US$ 624 a US$ 601) y 4.05% (de US$ 780 a US$ 749), respectivamente.

“La baja se puede deber a que los inmuebles con valores más elevados ya no están disponibles. Otra razón apunta a un ajuste de precios después de meses en los que el promedio incrementó”, señaló Daniela Maldonado, head of sales de Properati y Proppit en Perú, a Gestión.pe.

Añadió que la demanda en estos tres distritos se ha mantenido estable en los últimos meses: más de 200,000 visitas al mes en San Isidro, más de 15,000 en Los Olivos y Carabayllo, respectivamente.

“La razón de la variación del precio responde a la percepción del mercado de oferta”, sostuvo.

Distrito Alquiler enero 2023 Alquiler abril 2023 Variación % Los Olivos US$ 305 US$ 271 -11.15% San Isidro US$ 956 US$ 857 -10.34% Carabayllo US$ 222 US$ 200 -9.85% San Juan de Miraflores US$ 780 US$ 749 -4.05% San Miguel US$ 624 US$ 601 -3.72% Pueblo Libre US$ 473 US$ 459 -2.86% Santiago de Surco US$ 887 US$ 868 -2.12% San Martín de Porres US$ 336 US$ 333 -1.01% Chorrillos US$ 658 US$ 653 -0.72%

Distritos donde más subió el alquiler

Caso contrario, entre enero y abril, Breña se ubicó como la zona que registró el mayor incremento, con un 15.82% (de US$ 608 a US$ 704), indicó Properati.

Le siguen Jesús María y Rímac que presentan cifras que llegaron al 14.60% (de US$ 748 a US$ 857) y 11.93% de crecimiento (de US$ 315 a US$ 352), respectivamente.

Para completar con la tendencia, Lince y La Molina, dos distritos de Lima Moderna, que alcanzan una variación del 9%.

“Es una combinación ideal para que el efecto sea el incremento de precios. Por un lado, las búsquedas de departamentos en alquiler de Lima Centro y Lima Moderna se ha incrementado debido a que se perciben como opciones más baratas que los distritos con viviendas premium en Lima Top. Y, por otro lado, la oferta de inmuebles con características nuevas como coworking o áreas pet-friendly es un beneficio que destaca sobre otros sectores de la ciudad”, dijo Maldonado.

En esa línea, la experta mencionó que las condiciones para adquirir una propiedad son más caras hoy que hace algunos años debido al aumento de las tasas de interés de los créditos hipotecarios.

Distrito Alquiler enero 2023 Alquiler abril 2023 Variación % Breña US$ 608 US$ 704 15.82% Jesús María US$ 748 US$ 857 14.60% Rímac US$ 315 US$ 352 11.93% Lince US$ 658 US$ 721 9.58% La Molina US$ 659 US$ 720 9.32% Cercado de Lima US$ 743 US$ 804 8.32% Lurigancho US$ 276 US$ 297 7.74% San Juan de Lurigancho US$ 378 US$ 405 7.14% Chaclacayo US$ 386 US$ 405 4.97% Surquillo US$ 638 US$ 663 3.89% La Victoria US$ 498 US$ 516 3.49% Magdalena del Mar US$ 729 US$ 748 2.63% San Borja US$ 827 US$ 849 2.54% Barranco US$ 877 US$ 897 2.32% Comas US$ 264 US$ 299 2.02% Miraflores US$ 988 US$ 998 0.99%

Por edades

Los millennials son el grupo etario que lidera la búsqueda de inmuebles en búsqueda de vivienda en alquiler: tres de cada 10 personas que buscan rentar un departamento tienen entre 25 a 34 años de edad, refirió la representante de Properati.

Las generaciones más jóvenes (Gen Z) son el segundo grupo etario que más busca alquilar (24%), manifestó.

Metraje

Maldonado aseguró que, según el interés de quienes buscan departamentos en Lima, la superficie promedio es de alrededor de 85 m².

Además, los alquileres de departamentos entre dos y tres habitaciones son las más buscadas en general, “pero depende de cada persona e interés”, apuntó.

Los distritos más buscados

Properati también presentó un panorama de las zonas más apetecidas para rentar un inmueble en la capital peruana. Según las cifras del primer trimestre del año, Miraflores, Santiago de Surco, San Isidro, San Borja y Lima Cercado son las zonas con mayor demanda de departamentos en alquiler en Lima.

Indicó que estos distritos son reconocidos por su importante ubicación geográfica, cercanía a centros de trabajo y de entretenimiento, y por contar con una amplia oferta de servicios.

