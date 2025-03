Así, podrían quedar rezagados los populares captcha. Estos son los filtros de autenticación que solicitan marcar, entre un grupo de imágenes, aquellas que corresponden a bicicletas o camiones, por ejemplo. De ese modo, el usuario demuestra que no es un robot.

Una alternativa al captcha propuesta por el proyecto World es una certificación creada a partir de la foto del iris, pues ofrecería mayor seguridad y resistencia ante el fraude.

“(World) utiliza una cámara de alta resolución, llamada Orb. A partir de la fotografía que toma, construye o genera un código binario (compuesto por unos y ceros) único denominado código de iris que es la llave que permite verificar la humanidad de la persona”, expresó a Gestión Javier Turián, gerente de comunicaciones para América Latina de Tools for Humanity (TFH), empresa que respalda el proyecto Wold y desarrolla su tecnología.

El iris tiene ventajas frente a la huella digital, pues esta última puede cambiar con el tiempo por efecto del envejecimiento, aseguró.

Credencial anónima de World ID

World está presente en Perú desde abril del 2024. Desde entonces, alrededor de 2 millones de peruanos descargaron la aplicación del proyecto, y de ellos cerca de 1 millón ya generaron una credencial digital a partir de los datos de su iris.

Para la toma de la foto del iris, el individuo interesado descarga primero la aplicación de World y luego busca el punto más cercano a su ubicación con un Orb en funcionamiento.

“El objetivo final es darle a las personas una credencial anónima y privada de humanidad que le permita navegar en Internet comprobando que es un ser humano real (y no una IA)”, señaló Turián. “Históricamente, siempre se había usado el captcha, pero ya no es efectivo”, añadió.

Tras tomar la foto, toda la información biométrica se elimina, y no se solicita ningún tipo de dato personal para iniciar el proceso, como nombre, teléfono o correo electrónico, enfatizó. La gestión entonces es anónima.

Grueso de peruanos con World ID

El código generado por World llamado World ID, además, garantiza unicidad. Si una misma persona quisiera volver a pasar por el proceso, el dispositivo identificaría que ya lo hizo, aunque no posea sus datos personales. Es decir, sabe que ese individuo ya tiene una credencial, pero no sabe cómo se llama, explicó Turián.

El ejecutivo precisó que el grueso de peruanos con World ID tiene entre 18 y 40 años. Actualmente, pueden usar la certificación en Shopify, para canjear cupones, y en Discord para loguearse.

Alianzas potenciales de World

World cuenta con 131 puntos de verificación de humanidad activos en más de 50 ciudades en el Perú. Asegura que en este momento busca ganar masa crítica.

“Cuando esté integrado con el Internet, World ID permitirá entrar a redes sociales, o comprar boletos, por ejemplo, verificando que eres humano y no robot, sin tener que compartir ningún elemento de tu identidad con los sitios web o plataformas”, aseveró Turián.

Precisó que Word no tiene en el país ninguna alianza en marcha. Aunque afirmó que “no están cerrados”. Para establecer acuerdos con una plataforma como Yape, por ejemplo, se necesita una mayor cantidad de usuarios, explicó.

Recompensas en criptomonedas

World ofrece a los usuarios que obtienen su código una recompensa que oscila alrededor de las 50 fichas o tokens de Worldcoin, la criptomoneda del proyecto World. Su precio varía constantemente en el mercado como cualquier criptoactivo, y puede intercambiarse por monedas corrientes a través de casas de cambio digitales (exchange).

Al momento de redacción de este contenido, 50 Worldcoin equivalían S/ 166 aproximadamente.

Proceso en el Minjus

El 13 de mayo del 2024 la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (ANPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) inició acciones de fiscalización para determinar si World cumple con el ordenamiento legal peruano en lo referido a la recopilación de datos biométricos.

Al ser consultado por Gestión, el Minjus confirmó que existe una investigación en trámite a raíz de las visitas de fiscalización que se efectuaron a lo largo del 2024 a World, sin poder brindar más información al respecto. Sin embargo, el proyecto no tiene ningún impedimento para operar, según el ministerio.

World ha sido sujeta a investigaciones en otros países. Por ejemplo, en España, donde se le acusó de efectuar recopilación de datos personales de forma inadecuada, incluso de menores de edad.

“Al inicio del proyecto en julio del 2023, la tecnología no estaba tan avanzada como ahora y el proceso de eliminación de las imágenes del iris era diferente. No teníamos las garantías de que se eliminaba todo, que no queda registro de la información. Pero en mayo del 2024 implementamos una tecnología que permite hacer lo que hacemos ahora”, sostuvo Javier Turián al enfatizar que no se guarda ningún tipo de dato personal del usuario (incluyendo los biométricos).

TFH fue creado por su actual CEO, Alex Blania, y Sam Altman, también fundador de Open AI, y quien hoy no tiene participación ni está involucrado en el proyecto.