Cuando se presenta un escenario de incertidumbre y volatilidad, algunos inversionistas no saben cómo actuar y terminan tomando decisiones equivocadas.

Ante ello, el gerente de Inversiones de AFP Habitat, Diego Marrero, brindó algunos consejos para tener éxito en la bolsa, durante su presentación en el webinar "Perspectivas sobre las inversiones" realizado por El Dorado Asset Management.

Primero, hay que mirar las inversiones en el largo plazo, lo que no debe hacer el inversionista es perder la perspectiva, dijo.

"Lo peor es ponerse nervioso, caer en el pánico, este juego de pánico lleva a condiciones desastrosas, eso no debe hacer nadie porque así es como se pierde la plata", aseveró.

Si un inversionista retail, por ejemplo, recupera la confianza e invierte cuando el mercado sube, lo hace en el peor momento, cuando el mercado está caro, comentó.

Lo mismo sucede si el mercado cae y el inversionista vende sus activos, agregó.

En segundo lugar, señaló que lo mejor es tratar de ser honesto consigo mismo y saber cuáles son las habilidades con que cuenta el inversionista.

Si es un inversionista poco sofisticado debería apoyarse en un gestor a fin que le brinde la confianza necesaria, expresó.

Invertir por cuenta propia en un mercado que se desconoce, que no es parte del día a día, no necesariamente llevará a tomar las mejores decisiones de inversión pues al final el mercado es un juego de suma cero, manifestó.

"Si un jugador gana es porque otro ha perdido, si compró una acción es porque alguien a la vendido, si adquiere un activo es porque cree que va a subir y el que la vende es porque cree que va a bajar, pero al final ganan los inversionistas más sofisticados y mejor preparados", afirmó.

Según Marrero, el tercer consejo es mantenerse informado siempre.

Ninguna persona debe invertir en algo que no conoce, es necesario que sepa lo que está recibiendo y por lo que está pagando, agregó.

“El mercado de valores no es una timba, no es para ganar plata fácil, es para ganar a largo plazo con decisiones informadas,por eso requiere tener paciencia, no es que va a ganar siempre”, aseveró.