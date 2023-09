El dólar registró un acelerado fortalecimiento frente al sol y las demás monedas de la región durante la última semana, impulsado por el mensaje de la Reserva Federal (EE.UU.) sobre su política monetaria que implicaría un periodo más largo de elevadas tasas de interés.

Así, el tipo de cambio venta interbancario cerró en S/ 3.81 por dólar el 27 de setiembre, superior en 2.4% a la cotización del 20 de setiembre, con lo cual acumula una depreciación de apenas 0.2% con respecto del cierre del año pasado, de acuerdo con el último informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En las operaciones cambiarias del 21 al 27 de setiembre, el BCRP no intervino en el mercado spot (al contado). Sin embargo, se colocaron US$ 326 millones de CDR BCRP (Certificados de Depósitos Reajustables) y US$ 742 millones de Swaps cambiarios venta, y vencieron US$ 53 millones de Swaps cambiarios venta.

De este modo, en lo que va del año, el BCRP ha efectuado operaciones venta spot en mesa de negociaciones por US$ 1 millón, y ha subastado Swaps cambiarios venta y CDR BCRP, con lo que el saldo de estas operaciones se ha incrementado en US$ 1,004 millones.

Regiones

En la misma línea, otras monedas de la región recortaron, parte o todas, las ganancias generadas durante los primeros meses de 2023.

A la fecha, el billete verde reporta una apreciación de 7.2% frente al peso chileno (variación frente al cierre de 2022). En el caso del peso colombiano y el peso mexicano, aún muestra una depreciación de 15.2% y 9.3%, respectivamente, según el BCRP.

