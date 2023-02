¿Cómo evolucionaron los seguros en el 2022?

Las primas netas crecieron 5.9%, aunque por debajo de lo esperado. No obstante, si consideramos el efecto de la inflación, se obtiene una reducción de 1.7%. Aunque la penetración del mercado fue de apenas 2% (del PBI).

¿La inflación fue factor clave en el precio de los seguros?

El 2022 fue un año de normalización tras la pandemia, sin embargo, algo que todavía no se normaliza es la inflación. Si bien la siniestralidad está retrocediendo, los precios se ajustaron al alza más por este factor.

¿También subirá el costo de la prima este año?

Estamos esperando que los precios regresen a niveles precovid pero, al parecer, no va a pasar tampoco este año. Entonces, sin duda, habrá aumento de primas pero por efecto de la inflación. Algo de eso vamos a tener.

¿Cuándo se vería el ajuste de precios?

Se irá viendo en el camino; hay productos que se contratan una vez al año y otros, por meses. No es una foto uniforme. Además, hay que tener en cuenta la variación del dólar, que también afecta a algunos productos más que a otros, por ejemplo, la cobertura vehicular.

¿Qué tanto podrían subir las primas (ventas)?

Se prevé que este no será un año de espectacular crecimiento, entonces tampoco podemos imaginar aumentos muy altos en la prima porque la gente no va a soportarlo, dada la precariedad de empleo e ingresos.

¿Se verá una reducción en el precio de algunos productos?

Seguros como salud o vida, cuya siniestralidad seguirá a la baja este año, deberían tener reducciones en su costo. Sin embargo, dependerá mucho de que el país muestre un poco más de estabilidad en las cifras macroeconómicas, así como el entorno político y social, para que los precios regresen a los niveles en que estaban.

¿Cómo repercute en el costo de los seguros?

Aún está en los escenarios posibles otra interrupción del Gobierno; esto paraliza la economía, la inversión, el empleo, por tanto, la inflación no cede. No es el mejor panorama para la economía ni el sector. No estoy muy optimista respecto del 2023, me parece que será una repetición del 2022 con bajo crecimiento económico.

¿En qué magnitud afecta al mercado asegurador?

La incertidumbre local afecta la inversión privada, el crecimiento del país, la generación de empleo, el ingreso de las familias y la decisión de compra de seguros. Lo que va a gatillar que estemos mejor o no es si realmente resolvemos la inestabilidad política tan marcada que tenemos ahora.

Seguro catastrófico

En cuanto a riesgos catastróficos, ¿qué tan protegido está el país?

Muy poco. En el sector público la torta de infraestructura se divide entre lo concesionado y lo no concesionado. El primer grupo tiene un avance, un camino recorrido, pero las obras no concesionadas no cuentan con protección.

¿Toda infraestructura concesionada está asegurada contra catástrofes?

La parte en concesión está debidamente asegurada ahora. Después de El Niño se cambiaron las reglas y el MEF estableció que se proteja toda obra, sea hospital, carretera o aeropuerto. Se quiere tener la capacidad de reponer rápidamente el servicio afectado ante un desastre natural. Pero esto apenas alcanza un 15% de toda la infraestructura, es mínimo.

¿Qué sucede con las obras sin concesión?

Esas solo tienen una estampita del Señor de los Milagros, no hay nada. El gobierno central no obliga a tenerlas aseguradas, pese a que incluyen activos críticos como aeropuertos, centrales de generación eléctrica, plantas de tratamiento de agua o producción de agua potable. A veces las tiene a cargo un ministerio, el gobierno regional o uno local, pero ninguno lo asegura.

¿Y en el sector privado?

Allí los números están asociados a personas con hipotecas, pero no por decisión voluntaria sino porque el banco exige asegurar el activo en venta. Sin embargo, el tamaño del mercado de hipotecas en Perú es muy pequeño y termina reportándose no más del 3% de viviendas aseguradas en el país.

¿A quién le corresponde brindar esta protección?

Depende del Gobierno armar un esquema de seguro para atender a la población oportunamente; ese es su reto. Hay una partida para mitigar y asegurar activos ante desastres, pero se usa para pagar lo que se rompió. Es difícil esperar que la gente se proteja contra desastres naturales de forma voluntaria, no va a contratar seguros, ni cambiar de casa o ubicación. Pero si algo sucede, acudirá al Gobierno a pedir ayuda.

¿Es factible para el Gobierno estructurar esta protección?

Se maneja con guardaditos. El fondo de estabilización fiscal o las reservas de contingencia son sus ahorros para atender emergencias. Pero lo que le pedimos es que complete su estrategia financiera de gestión de desastres. Con ello podrá garantizar la capacidad de reponer con rapidez vivienda y servicios esenciales ante un desastre.

Alianzas con insurtech permiten reducir costo de algunos seguros

Hay una tendencia de transformación en la forma de atender al consumidor, que se basa en alianzas entre las compañías de seguro e insurtech, dijo Eduardo Morón, de Apeseg.

Sostuvo que estas empresas de innovación se unen con la aseguradora y permiten un procesamiento más inteligente de la data del usuario, con lo cual se le puede ofrecer un producto más cercano a sus necesidades e incluso con una reducción en el costo.

El proceso de atención implica muchas etapas, como la venta del producto, la ejecución de cobertura y retención de cliente, “por eso las compañías se asocian con otras fintech para mejorar esos pedacitos de la tubería de un servicio”, señaló.