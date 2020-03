Cobrar una deuda, no implica caso perdido en Perú, si todo está documentado. Según el código procesar civil peruano, documentación se refiere a todo mecanismo que soporte registro de un hecho. Esto puede ser un correo electrónico, un video, una llamada o un WhatsApp.

Conversamos con Rafael Viera, abogado y socio partner de Viera Abogados, quien explicó sobre los mecanismos que se debe tener en cuenta para hacer efectivo el cobro de una deuda.

Los videos, llamadas, WhatsApp son pruebas completamente válidas para los procesos. Según Viera, estas no se usarán cuando vulneran derechos fundamentales. Sin embargo, mensajes de WhatsApp son común y corriente con el deudor, es un reconocimiento de deuda.

“El tema es tener pruebas. Siempre hay que tener la forma de demostrar que hubo una deuda. Si se dan modificaciones al préstamo, hay que hacer una distinción que se han cambiado los derechos y obligaciones”, dijo Viera.

Normalmente, según explicó, esta modificación tiene que ser acuerdo de los dos. Sin embargo, no es necesario presentar una respuesta a las nuevas condiciones. Lo que quiere decir es que, en caso de modificación, no es necesaria la aceptación del deudor.

PROCESO JUDICIAL POR DEUDA

El cobro de una deuda se sigue a través del Poder Judicial, cual sea su naturaleza. Pese a esto, según explicó Viera, se cobran en función de los montos que uno está reclamando.

“Por ejemplo, para montos menos de S/150 mil, uno ingresa a un Juez de Paz letrado que está dentro de la localidad y la siguiente instancia es un Juez Civil. Si son mayores, ingresa a de frente al Juzgado Civil o Comercial, la segunda instancia es la Sala Civil y la tercera es la Corte Suprema.”, explicó el abogado.

La norma no especifica un monto mínimo; sin embargo, según Viera, no es común que las personas presenten procesos por S/ 1 o S/2, pero no lo hay. Estos pueden durar entre 6 a 8 años.

“En caso de no pago, yo siempre sugiero un pedido de embargo ante el juez. Que se evalué y se embargue propiedades, cuentas bancarias, a fin de verificar si es que hay patrimonio para resolver el conflicto de manera rápida. Porque se puede dar el caso que no se obtenga un buen resultado. Sea porque perdió la persona, o porque cuando se hace el cobro de la deuda, no haya bienes con qué cobrar”, dijo el abogado del estudio Viera.