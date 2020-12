El panorama de exceso de liquidez por los estímulos fiscales y monetarios a nivel global, también favorecen el apetito por riesgo y, por lo tanto, se ve reflejado en la bolsa.



“Mientras que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, siga poniendo dinero, la fiesta en los mercados va a continuar”, sostuvo Eduardo Leciñana, wealth manager de Seminario SAB.



La subida de la bolsa americana refleja un efecto contagio, aunque mucho más retrasado, en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), señaló.



Asimismo, comentó que las tasas se están manteniendo en cero, lo que hace que el excedente de liquidez no se vaya necesariamente a los activos reales pues no registran inflación.



“Donde hay verdadera inflación es en los mercados, porque ese dinero se está ahorrando o invirtiendo”, acotó.



En tanto, mencionó, mientras más se reactiva la economía y nuevos sectores retornan a actividades, se genera un círculo virtuoso que impulsa la producción, mayor demanda de trabajo, mejores salarios y mejor renta que será utiliza para consumo.



Se espera que este círculo de reactivación económica se acelere, sea más rápido, lo cual irá de la mano de un eficiente manejo logístico de la vacuna contra el Covid-19 en el país, agregó.



Según Leciñana, se empieza a observar una mejora del sentimiento por el lado de la demanda en la economía real; hay buenas expectativas y la gente comienza a tener mayor tolerancia al riesgo.



En la bolsa peruana hay compañías de calidad que están a precios bastante atractivos y pueden ser una oportunidad para un inversor, manifestó.



Sin embargo, el inversionista peruano que negocia en la bolsa local debe tener mucha paciencia, enfatizó.



Para el analista, hay algunos focos de riesgo que todavía no se llegan a resolver como son el conflicto social, la llegada de la vacuna al país y su distribución o el próximo proceso electoral.



“Se observa una serie de generadores de incertidumbre en el corto plazo, que van a seguir acompañando a la bolsa peruana y le darán cierta volatilidad, por lo tanto, la clave una estrategia de inversión de medio y largo plazo en compañías de calidad”, recomendó.



La BVL refleja sectores que son interesantes para ir haciendo cartera, pero con esa perspectiva hay que tener mucha calma, reiteró.