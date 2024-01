- ¿Es posible ahorrar en recesión?

Claro. Sin depender del entorno, el ahorro debería ser un hábito, por ello se recomienda que sea un porcentaje del ingreso y no un monto fijo. Así, cuando se gane poco, el ahorro será bajo; pero si fue un buen mes, será significativo. Lo importante es que no se deje de ahorrar.

- ¿Qué porcentaje recomienda guardar?

Hay una regla que asigna 50% a gastos fijos, 30% a variables y 20% a crecimiento. Pero ahora se ajusta a 75%, 15% y 10%, en cada caso, dado el escenario complejo de la economía. En ese 10% de crecimiento se incluye el ahorro.

- ¿Y aquellos peruanos que tienen una mayor capacidad de ahorro?

El 10% es solo una provisión para no cortar el ahorro aún si son pocos ingresos. Cuando las vacas están gordas, obviamente, hay más espacio para planificar no solo ahorro sino inversiones un poco más grandes.

- ¿Cómo hacer para que este dinero crezca?

Así sean pocos ahorros, asegurarse de no ponerlos bajo el colchón, tampoco en una cuenta corriente porque podrían afectarse con los gastos de mantenimiento. Podría contratar un depósito a plazo que aún ofrece tasas altas o ponerlo en bonos mediante fondos mutuos. Si tiene un poco más de ahorros, podría invertir en bienes raíces a largo plazo. También es recomendable tener una parte en dólares por la volatilidad en el tipo de cambio.

- ¿Es buen momento para endeudarse?

La clave para lograr una independencia financiera es vivir con lo que tienes y no mantener una deuda por siempre. Menos, si es una deuda negativa, es decir, aquella que se tiene con bienes que se deprecian. Sin embargo, si el crédito cuesta 10% pero su negocio va a crecer 50%, adelante.

- ¿En qué casos usar la tarjeta de crédito?

En este escenario, no se recomienda usar la tarjeta en gastos grandes si no se podrá tener el dinero para pagar en 45 días. Esto porque son 30 días en que se facturan las compras (fecha de corte) y 15 días adicionales para la fecha de pago. Si paga en ese periodo aún se considera dentro del primer mes y no tendría que incluir intereses.

- La recomendación de tener dos tarjetas de crédito, ¿pierde vigencia en este contexto?

No lo pierde, si estas se utilizan adecuadamente. Un plástico puede ser para gastos fijos como la comida, línea del celular, servicios de luz, cable e internet, incluso el seguro del auto que son pagos fijos en el mes. El otro, para gastos no esenciales como viajes o entretenimiento; puedes vivir sin ellos pero a veces quieres darte un gustito.

- ¿A qué dar prioridad al comparar las tarjetas bancarias?

Para escoger la de gastos fijos se podría evaluar que cuente con el beneficio de ‘cashback’; así el usuario asegura la devolución de un porcentaje de lo que consume. Y la tarjeta para gastos variables debería ofrecer millas o puntos para canjes, a fin de que se puedan usar en el próximo paseo o salida familiar.

- ¿Cómo evitar sobreendeudarse con las tarjetas?

La deuda de una tarjeta no debería superar el 30% de la línea asignada porque eso perjudica el puntaje crediticio y puede encarecer el costo de préstamos futuros. El cliente con mucha deuda y bajo ingreso es riesgoso. También se puede configurar un límite en el uso mensual del plástico mediante el aplicativo móvil; así le enviarán alertas cuando esté cerca del tope establecido y no tendrá sorpresas al llegar el estado de cuenta.

‘Detox’ de tarjetas

El alza de precios del año pasado y el menor crecimiento económico provocó que algunos tarjetahabientes utilicen más de la cuenta sus tarjetas de crédito, señaló Elaine King. “Si el cliente está ajustado, debería pagar por lo menos el mínimo o, dentro de sus posibilidades, un poco más que el mínimo. Con ello, evitará afectar negativamente su historial”, sugirió.

Además, sería bueno hacer un ‘detox’ de tarjetas, es decir, que deje de utilizar la tarjeta y se autoimponga un plazo en el que terminaría esta obligación, pues tener una fecha de fin de la deuda ayuda psicológicamente a cumplirla, indicó.

La especialista recomendó pagar las tarjetas y préstamos antes del plazo, y no en la fecha límite o días después, pues sería señal de alerta para el banco. Si la fecha en que recibe su remuneración no coincide con las de pago de sus cuentas puede solicitar al banco el cambio para fin de mes o quincena, porque algunas entidades otorgan fechas aleatorias y los clientes tienen problemas para cumplirlas, acotó.

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.