- ¿Cómo avanza la implementación del nuevo Bono de Reconocimiento?

Nosotros opinamos en contra de esta figura que otorga un bono a quienes se trasladen de la ONP a la AFP, porque podría poner en riesgo al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) al tener un costo muy alto para el sector público. Ahora la demanda ya está en el TC; el Ejecutivo decidió presentar una demanda de inconstitucionalidad.

- ¿Cuándo habría una respuesta del TC?

Este mes el Congreso debería estar contestando la demanda, enviando los documentos; en febrero debería debatirse y, allí nada más, estaría resolviendo el TC. Esperamos tener una respuesta del TC a más tardar en marzo.

- Si el TC resuelve en contra del Ejecutivo, ¿cuándo empezarían a otorgar el bono?

Los plazos establecidos para su reglamentación concluyen en abril de este año. Ya tendríamos que estar listos para esa fecha con el reglamento.

- ¿Cuándo se otorgarían los primeros bonos?

Va a depender de la disponibilidad presupuestal, porque el dinero es del Tesoro Público directamente. Esto sería parte de la evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

- La propuesta de reforma del sistema de pensiones incluye un libre traslado de afiliados entre el esquema público y privado. ¿Temen que esto, sumado a la eventual aprobación del bono, genere una migración mayor de afiliados de la ONP a las AFP?

No, esa no es una preocupación. El modelo de reforma que sugirió el Ejecutivo busca conectar ambos sistemas. Por ejemplo, establecer unidades de aporte similares para que el afiliado que deje un esquema pueda fácilmente empezar a aportar en el otro. La lógica de la reforma es generar esa homogeneización en los pagos y facilitar el traslado de un régimen al otro.

- ¿Cuál es el principal problema en los traslados hoy?

Actualmente, solo se permite ir del sistema nacional al privado y los aportes realizados no se pueden llevar. Hoy no es posible moverse de AFP a ONP, pese a que hay muchos afiliados que retiraron fondos de su AFP y vienen a pedirnos información para incorporarse a la ONP.

- ¿Advierten algún riesgo en este escenario?

No. Lo que queremos con la propuesta de libre traslado es que quienes deseen pasar del sistema nacional al privado puedan irse pero cuando ya tengan el derecho a adquirir una pensión, cualquiera sea esta, y puedan empezar a generar otra en el sistema privado. La dificultad de los traspasos hoy está en los fondos, por el problema de financiamiento que tiene la ONP.

- ¿Planificarán mecanismos para evitar una posible salida de afiliados de la ONP?

No, queremos que las personas tengan la capacidad de elección y no la prohibición que ahora encuentran. Que el tránsito de afiliados sea ordenado, estructurado y que tenga beneficios para las personas. Buscamos que no haya castigo por pasar de la ONP al sistema privado, pero tampoco se creen más bonos de reconocimiento.

- ¿Respaldan la afiliación automática al sistema privado, como propone el Congreso?

Esto se planteó en su momento, cuando se pensó que el sistema nacional estaba desapareciendo por cierto interés de los afiliados de ir al régimen privado. Lo que se propone ahora es ver la mejor opción y deberá ser el tema de debate entre el Ejecutivo y Legislativo, a dónde le conviene ir al trabajador.

- Como jefe de la ONP, ¿ve más conveniente un ingreso directo al sistema público?

La propuesta del default en favor de la ONP vino del MEF, aprobado en Consejo de Ministros y, lógicamente, validado por nosotros. Apostamos por un default al sistema nacional de pensiones. Sin embargo, la pregunta a debatir sería qué le conviene más al peruano, si el salario promedio está alrededor de los S/ 1,200.

- ¿Aprueban la reforma previsional planteada por el Congreso?

Hemos dado opinión desfavorable en todos los casos. A la que dimos una respuesta positiva, porque hemos participado en la elaboración, es a la formulada por el Ejecutivo. El Congreso la ha trabajado por su cuenta, sin mucha interacción con el ministerio.

Digitalización

- En cuanto a la propuesta de implementación de cuentas nocionales (individuales) en la ONP, ¿la consideran factible?

Las cuentas nocionales generan una ficción de rentabilidad en una cuenta individual. Este cambio en el cálculo de las pensiones no está en la propuesta del Ejecutivo. En este sentido, lo que buscamos es darle una mayor transparencia a la población de dónde está su dinero y cuánto ha aportado en su vida laboral.

- ¿Cómo planean hacerlo?

Este año apuntamos a generar la Ficha del Asegurado, herramienta digital que consolidará la información personal y previsional de todos los afiliados, dejando registro de sus aportes.

- ¿Hay otro servicio automatizado nuevo en su agenda para 2024?

Sí. Nuestra institución viene recibiendo asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar una plataforma tecnológica que centralice la información y proporcione servicios 100% digitales.

- ¿Cuándo inicia su implementación?

Este año empieza y tomará un plazo de hasta tres años. Es decir, en el 2027 se podrá contar con información digital de todos los afiliados, especialmente de aquellos que tengan entre 65 y 70 años para facilitar su proceso de jubilación. Estamos trabajando en esto porque desde 1999 hacia atrás, solo se cuenta con información en archivos físicos.

