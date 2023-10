La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realizó cambios en cinco reglamentos, a fin de que las empresas del sistema financiero cuenten con una adecuada gestión de conducta de mercado, y esta se vea reflejada en las prácticas que adoptan en su relación con los usuarios, en la oferta de productos y servicios, en la transparencia de información y en la gestión de reclamos.

Así, las primeras modificaciones fueron sobre el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero, y se establece que el pago de obligaciones crediticias (préstamos) a través de canales propios puestos a disposición por cada empresa, incluyendo las operaciones de pago anticipado y adelanto de cuotas, no están sujetos a la aplicación de comisiones por ser considerados servicios esenciales.

También se precisa que los seguros distintos al desgravamen y los que protegen el bien dado en garantía deben ser opcionales e independientes al contrato de crédito. Además, se requiere el consentimiento expreso de los usuarios por cada producto o cobertura adicional.

LEA TAMBIÉN AFP sugieren abrir el mercado para competir por sumar afiliados

El reglamento precisa que el seguro de desgravamen ofrecido por las empresas, debe contener -únicamente- las coberturas principales de fallecimiento e invalidez total y permanente, y el periodo de vigencia no debe exceder el plazo del crédito.

Asimismo, se elimina el uso de la tasa Libor (London Interbank Offered Rate) como factor de ajuste en el cálculo de una tasa de interés variable. Sin embargo, continúan considerándose como indicadores la variación del índice de precios, las tasas de interés promedio del mercado tanto activas como pasivas y la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En tanto, la norma determina que las entidades financieras deben poner a disposición de los clientes que deseen realizar un pago anticipado y adelanto de cuotas, como mínimo, los mismos canales utilizados en el pago de cuotas o de obligaciones de tarjeta de crédito sin que esto involucre trámites o exigencias adicionales.

El segundo reglamento que registra cambios es el de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero. Considerando la actual operativa de los productos y servicios ofrecidos a los usuarios por las entidades supervisadas, el impacto del uso de las nuevas tecnologías y las obligaciones de las entidades frente a disposiciones de carácter imperativo se ha dispuesto la eliminación de la comisión por retención judicial y administrativa de la lista.

En la misma línea, se elimina el cobro por realizar pagos de créditos hipotecarios y de consumo mediante las ventanillas de las entidades financieras. Se mantiene la comisión por consultas de saldos y movimientos, entre otras operaciones, en ventanilla de la entidad.

LEA TAMBIÉN Dólar encadena segundo mes consecutivo al alza y BVL volvió a bajar

Por su parte, los cambios en el reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito incluyen precisiones vinculadas a la definición de las operaciones de “micropago”, entendido como operaciones por montos poco significativos y con un límite máximo, que no requieren autenticación reforzada del usuario.

La norma indica que la entidad financiera no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. En el caso de micropago, el solo uso de la tarjeta o de su información no acredita la responsabilidad del usuario con respecto a la operación realizada.

El cuarto reglamento que registra cambios es el de Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, en el cual se establece la obligación de las empresas de notificar a los usuarios sobre la realización de operaciones con cargo a sus cuentas (ahorro o dinero electrónico) o líneas de crédito, incluso cuando la operación no haya requerido autenticación reforzada.

Además, se dispone modificar el reglamento de Reclamos y Requerimientos para detallar que los reclamos y las quejas tienen una naturaleza diferente, por tanto, la obligación de las financieras es de mantenerlos diferenciados en su registro y reporte.

Estas disposiciones entran en vigencia desde el 4 de octubre de 2023, salvo aquellas que cuenten con periodo de adecuación.

LEA TAMBIÉN Familias de alto patrimonio: aumenta interés por fondos de deuda privada y de bonos

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.