Ante las consultas y en salvaguarda de los intereses de los ciudadanos, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) advierte que vienen operando en el país diversas entidades que captan dinero del público sin contar con autorización de esta institución.

Conforme al artículo 11 de la Ley N.°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia, toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, requiere la autorización previa de la SBS.

También se considera informal a aquellas entidades que usan en su razón social, en formularios y en general en cualquier medio, términos que induzcan a pensar que su actividad comprende operaciones que requieren autorización de la SBS.

Las siguientes entidades y esquemas no cuentan con autorización de la SBS para captar dinero del público:

Jubeadsa L Y G Coorporativo SAC – ‘Grupo Económico L&G’ https://grupoeconomicolyg.com/ https://www.facebook.com/GrupoLyGinversiones https://www.facebook.com/GrupoLyGinversionesChiclayo https://www.facebook.com/GrupoLyGinversionesJuliaca Arceo Corporación S.A.C.

– ‘Arceo Inversiones’ Arequipa La Granja de Brezza S.A.C.

– ‘Coopac Corporación

Brezza’, ‘Corporación

Brezza’. ‘Brezza Nuevo

Rumbo’ https://www.facebook.com/ProyectosBrezza https://www.instagram.com/proyectosbrezza/ https://corporacionbrezza.com/# Oscar Capital Inversiones

E.I.R.L. – ‘Oscar Capital

Inversiones’ https://www.facebook.com/oscarcapitalinversiones https://www.instagram.com/oscarcapitalinversiones/ https://www.tiktok.com/@oscarcapitalinversiones https://linktr.ee/oscarcapitalinversiones Smart+ - SmartPlus https://www.facebook.com/smartplus.inc Microfinanzas Aucayacu

S.A.C. – ‘Microfinanzas

Aucayacu’ Aucayacu (Leoncio Prado, Huánuco) Cooperativa de Servicios

Múltiples Asistencia Social Jesús María (Lima)

De otro lado, se reitera que la siguiente entidad no se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Registro Coopac) de la SBS, por lo que no puede captar dinero de sus socios ni del público en general:

Cooperativa de Ahorro y Crédito Ucayalina – ‘Credi Ucayalina’ https://www.facebook.com/profile.php?id=100091321035954

https://crediucayalina.com/

Al no estar inscrita en el Registro Coopac, esta entidad no está autorizada para utilizar el término ‘Cooperativa de Ahorro y Crédito’ ni su acrónimo ‘Coopac’. De igual modo, no cuenta con autorización para captar depósitos de sus socios ni del público en general, de conformidad con lo previsto por la Vigésimo Cuarta Disposición Final y Complementaria de la Ley N.°26702.

La SBS vuelve a invocar a la población en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero, o requerir de un servicio financiero de cualquier tipo.

Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que presten servicios financieros, sin autorización de la SBS o sin estar debidamente registrados, se puede presentar a esta entidad a través de los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930; o vía el correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe. También pueden visitar el portal de la SBS: www.sbs.gob.pe/informalidad.