Tras la reciente medida del Ejecutivo que facilita el retiro de hasta S/ 2,000 del fondo de pensiones para aquellos afiliados que llevan seis meses sin aportar, 1.4 millones de personas retirarían el 100%, pues cuentan con menos del tope asignado.



Este grupo incluye a aquellos que estuvieron en planilla hasta hace seis meses y no volvieron a ser dependientes hasta ahora.



Además, están los trabajadores independientes y del sector informal que en algún momento aportaron a una AFP, pero dejaron de hacerlo.



El retiro del total del fondo previsional podría afectar al afiliado en el largo plazo pues representa cambiar el futuro por el presente, dijo Jorge Guillén, economista de Esan.



Hay quienes no esperan ingresar nuevamente a planilla, por lo que el monto que retiren les brindará liquidez inmediata sin necesidad de esperar una edad de jubilación, señaló.



Además, el fondo acumulado es muy pequeño y no alcanzaría para el pago de una pensión con lo que le convendría optar por la devolución de su dinero, agregó.



En tanto, Guillén aseveró que este retiro perjudicaría a quienes tienen entre sus planes reinsertarse en una empresa pues deberán iniciar un nuevo ahorro previsional.



La devolución del total del fondo -de hasta S/ 2,000- significa un alivio en estos momentos que la capacidad de pago se redujo, refirió.



Sin embargo, también disminuye la posibilidad de que vuelva a aportar, desde cero, a un fondo de pensiones en el futuro, lo que traería consecuencias negativas en su jubilación, manifestó.



Según el economista, otra desventaja que afecta al afiliado de este segmento, aunque en menor medida, es la pérdida del seguro de invalidez o fallecimiento.



Al no ser cotizante, es decir, que aporta mensualmente a su fondo, el afiliado titular pierde la posibilidad de recibir una pensión en caso ocurra alguno de estos siniestros, añadió.



Asimismo, comentó que el exaportante tampoco contará con cobertura de salud en Essalud.



“Un sustituto es la adquisición de un seguro privado, pero son muy pocas las personas que pueden acceder, por lo que siempre es bueno tener un facultativo y aportar al seguro social”, recomendó.