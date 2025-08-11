Los códigos QR se han vuelto parte de nuestro día a día: los usamos agilizar pagos, acceder a menús, descargar aplicaciones y más. Sin embargo, los estafadores también han encontrado en ellos una nueva forma de engaño.

Se trata del “QRishing”, una técnica de fraude digital que utiliza códigos QR falsos para redirigir a las víctimas a sitios maliciosos donde pueden robarse datos personales, credenciales bancarias o incluso ejecutar comandos dañinos dentro de sus dispositivos electrónicos.

Frente a esta amenaza, Luis Chávez, líder de Educación en Prevención de Fraudes del BCP alerta que el QRishing crece porque aprovecha la confianza que las personas han desarrollado hacia los códigos QR.

“Esta modalidad de fraude funciona porque los delincuentes se disfrazan de lo cotidiano para pasar desapercibidos; por eso, es clave que los usuarios no escaneen por rutina, sino con atención y una desconfianza saludable”, añade. A continuación, Chávez comparte cuatro recomendaciones clave para mantenerse protegido: