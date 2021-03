El dictamen aprobado por la Comisión de Economía para un nuevo retiro de fondos de las AFP establece, como disposición complementaria, el retiro excepcional facultativo de hasta el 95.5% para los afiliados mayores de 40 años que no registren aportes en los últimos cinco años. “En la práctica, esto sería como una jubilación anticipada desde los 40 años pues podrán retirar casi todo su dinero y sólo dejarán un aporte mínimo para su atención médica”, sostuvo Arturo García, profesor de Esan, sostuvo que, Les queda por lo menos 20 años de vida laboral en los que podría seguir aportando a su fondo para la vejez, agregó. Según el docente, muchos privilegiarán el corto plazo y, posiblemente, lo destinen a gasto, en lugar de preservar el valor de sus recursos en el tiempo. En tanto, Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, consideró que esta ley promueve una jubilación anticipada a los 40 años, con la cobertura de Essalud de por vida. “¿Por qué una persona de 40 años no se puede reinsertar en el mercado laboral?”, cuestionó. El afiliado aporta normalmente el 10% para su fondo y aparte una comisión de sobrevivencia en caso fallezca o quede discapacitado antes de jubilarse, con lo cual se le paga una pensión, dijo García. Así, refirió que de aprobarse finalmente esta ley, se dará un incentivo perverso a jubilarse a temprana edad a fin de conseguir un seguro para los siguientes años. “Un trabajador que estuvo en planilla pero ya no aporta hace cinco años, podría jubilarse pese a contar con un fondo mínimo y tener atención médica, incluso si continúa trabajando como independiente”, aseveró. García enfatizó su preocupación por las continuas medidas aprobadas por el Congreso, a pesar de contar con la opinión negativa de las entidades relacionadas como el Banco Central de Reserva (BCR), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Se trata de personas jóvenes, en edad laboral, que dejarán de aportar a un fondo para su vejez y que en un futuro requerirá apoyo, afirmó. Asimismo, más del 70% de los trabajadores en Perú son informales, cifra que agrava aun más esta situación, acotó.