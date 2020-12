El 2020 vio el renacimiento del código QR, impulsado por las operaciones no presenciales.



Con la reducción del contacto físico, los códigos QR se utilizan para acciones diarias como completar una encuesta de salud, ver un menú en un restaurante o pagar una factura, señaló un reporte de la compañía de ciberseguridad Lumu Technologies.



“Sin embargo, un atacante sólo necesita pegar su propio para fácilmente infectar cientos de dispositivos”, sostuvo.



El código QR es un link que aparentemente no representa un riesgo en sí mismo, el problema está en que puede direccionar a páginas poco seguras, mencionó Daniel Chicoma, docente de Esan.



La primera forma de ser víctima de un ataque es escanear un QR que dirija a una página infectada con un malware, el cual automáticamente ingresa al teléfono o computadora, dijo.



De esta manera, se infecta el dispositivo y es posible robar información financiera del cliente, como los datos de su tarjeta, afirmó.



Incluso el delincuente puede tomar el control del ordenador o celular y evitar que se de cuenta del robo, agregó.



En el segundo caso, refirió, el código puede solicitar la descarga de un programa o aplicativo, el cual puede resultar siendo un virus.



Según Chicoma, para evitar un ciberataque mediante el uso del QR es necesario estar seguro del proveedor del código.



Cuando se viaja en taxi, por ejemplo, y el pago tiene la opción de ser a través de Yape, el escaneo debe conducir a la plataforma de esta billetera, expresó.



Empero, mencionó, si enlaza con una plataforma web distinta, es una señal de alerta de que el código no es confiable.



Asimismo, recomendó contar con un antivirus que advierta cada vez que páginas peligrosas quieran instalarse en los dispositivos.



El sistema de protección alerta de un posible ataque en cualquier página en la que se pretenda ingresar, indica que la página es peligrosa y pone varios obstáculos, enfatizóñ.



“Si realmente se quiere entrar, es necesario desbloquear todas esas trabas, lo cual se hace a propio riesgo”, acotó.