Como parte del proceso de transformación de las compañías de seguros en la era virtual, la vicepresidenta de Innovación y Estrategia Digital de Rimac Seguros, Mónica García, comentó a Gestión los avances en el proceso de venta digital de sus productos.

¿Se puede adquirir un seguro mediante un proceso 100% digital?

Sí. Los clientes pueden iniciar y terminar la compra de forma digital. Si durante la cotización surge alguna duda, Tobi, nuestro asistente virtual con inteligencia artificial (chatbot), absuelve las consultas en menos de cinco minutos. Luego se registra la información de la tarjeta de crédito para realizar el pago y la póliza es enviada por correo electrónico al cliente. Todo se puede resolver mediante nuestro chatbot.

¿El chatbot permite comprar digitalmente cualquier producto?

Por ahora solo tres. El primer producto totalmente digital fue el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que actualmente es uno de los más vendidos a través del portal de Rimac. Luego se creó el chatbot para seguros de viaje y, al final, el seguro de accidentes para niños y jóvenes.

¿Qué aplicativo de mensajería instantánea es el que genera más contacto con los clientes para la venta de seguros?

Sin duda, en Perú y en muchos otros países WhatsApp es el medio más democratizado. Las personas usan el fanpage de Rimac y pueden interactuar vía Messenger, sin embargo, a través de Whatsapp hay mucha más efectividad en la comunicación.

¿Qué tan demandados son los seguros de viaje digitales?

Hoy, muy pocas personas toman este seguro pese a ser un producto fácil de comprar digitalmente y de bajo costo. Los viajes a Europa, por ejemplo, sí requieren un seguro obligatorio pero su frecuencia no es tan alta como la de los viajes nacionales, a Latinoamérica o a EE.UU., que no necesitan un seguro, por lo que las personas no lo contratan. Es algo cultural; la gente debe ir perdiendo el miedo a las compras digitales para que este producto empiece a despegar.

¿Y la contratación de seguros contra accidentes para niños y jóvenes?

Es un producto que empezó pequeño, pero viene creciendo en ventas por ser accesible. Tiene un costo de S/ 20 mensuales y los clientes lo compran por cuatro o cinco meses porque necesitan una cobertura temporal. Está destinado a estudiantes de colegio que no cuentan con protección más allá de Essalud, y universitarios cuya demanda por un seguro no era satisfecha. Lo han comprado, sobre todo, los jóvenes que practican algún deporte.

¿Planean lanzar nuevos productos digitales en el 2020?

Rimac cuenta con dos nuevos productos digitales en seguros vehiculares: Pakta, que protege el auto contra robos, y Pago por Kilómetros, que asegura el vehículo por su recorrido promedio mensual. Asimismo, estamos trabajando en un chatbot de atención posventa para consultas sobre siniestros o envío de información relevante sobre la póliza.

Hoja De Vida

Profesión:

Administración de empresas.

Otros estudios:

MBA de INCAE Business School.

Trayectoria:

Gerente de Segmentos Retail y Gerente de Depósitos y Cuenta Sueldo en Interbank.

1,048 MILLONES DE SOLES reportó la SBS en primas de seguros vehiculares a setiembre.



Big data hará bajar costo de seguros de vida

El uso del big data (técnicas de tratamiento de grandes volúmenes de datos) en el mercado asegurador ayudará a reducir los precios de los seguros de vida y salud, dijo Mónica García, de Rimac.

Esto, sumado a la inteligencia artificial, permitirá identificar los perfiles más saludables y mejorar el precio de los productos, acotó. Sin embargo, la ejecutiva resaltó el rol de las aseguradoras en la decisión del cliente de cuidar su salud. “Lo importante es mantenerse saludable, por lo que contar con esta información podría ayudarnos a dar incentivos a los clientes para que continúen con una buena cobertura de salud”, expresó.