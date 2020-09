En los últimos años, se han observado importantes avances en las innovaciones tecnológicas de las entidades del sistema financiero, en banca móvil y pagos digitales.



A la par, las fintech han desarrollado plataformas, aplicaciones y APIs (para la integración de software de distintas aplicaciones) que aumentaron la oferta de servicios financieros con innovaciones en diversos segmentos del mercado.



Así, se generó un ecosistema bancos-fintech en el que dichas entidades interactúan entre sí para ofrecer préstamos, cambio de monedas y medios de pagos.



Según menciona el Banco Central de Reserva (BCR) en un informe, los bancos han desarrollado laboratorios propios de innovación, tercerizan servicios con las fintech, realizan alianzas con ellas o, simplemente, las absorben.



Asimismo, la rápida propagación del covid-19 en el país, llevó a decretar un estado de emergencia nacional y promover la permanencia en casa (aislamiento social), lo que aceleró el desarrollo de estos mecanismos digitales a fin de que los peruanos continúen con sus operaciones financieras.



Para la entrega del segundo bono ‘Yo me quedo en casa’ de S/ 380, el Banco de la Nación habilitó la opción de cobro por medio del celular, a fin de que sus clientes reciban el depósito en sus cuentas, menciona el reporte.



Los no clientes pudieron registrarse en la

billetera virtual Tunki (Interbank) o llenar un formulario digital que, luego de la verificación, les generó una clave para

retirar efectivo de los cajeros Global Net y Multired.



En tanto, BCP lanzó una billetera móvil que permite realizar pagos sin contacto utilizando el celular, mientras que BBVA permitió la apertura de cuentas 100% digital usando la fotografía del DNI y la biometría facial mediante la cámara del celular.



Mibanco potenció una aplicación digital que permite a sus asesores de campo interactuar y decidir el otorgamiento de créditos de forma virtual, además promovieron la digitalización de sus clientes a través del uso de botón para pagos (Culqi) y código QR (Yape).



Otras entidades bancarias como Scotiabank, BanBif y Banco de Comercio, impulsaron la apertura de cuentas 100% digitales.



Por su parte, Financiera Efectiva permitió la evaluación y aprobación online de créditos hipotecarios Mivivienda, así como compras al crédito de electrodomésticos y motos en determinadas plataformas de e-commerce.



Según el BCR, los avances en la infraestructura tecnológica y de servicios financieros digitales en Perú en los últimos períodos deberían permitir una mayor eficiencia y alcance a los programas de ayuda social.



Sin embargo, advierte que limitaciones por conectividad a internet, falta de equipos electrónicos (smartphone, laptop, etc.) y escasa educación financiera y tecnológica, impiden que dicha infraestructura financiera digital sea utilizada a cabalidad.