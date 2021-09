La minería de criptomonedas consiste en ser uno de los ‘nodos’ de la gran red blockchain que verifican las transacciones en divisas digitales y el ejemplo más emblemático es el caso del Bitcoin, dijo Matías Romero, country manager de Buenbit.



“Se llama minería porque hay un número limitado de bitcoin en el mundo y no se van a crear más, entonces se debe pensar como un recurso similar al oro que está en la tierra del cual se van extrayendo pequeñas cantidades cada año”, señaló.



En esta línea, refirió, la inversión en esta minería requiere inicialmente de una serie de computadoras o varios procesadores capaces de competir por registrar una transacción en la cadena de bloque.



Son problemas matemáticos que deben ser solucionados de forma iterativa y con mucha rapidez, por lo cual la maquinaria debe ser lo suficientemente poderosa, acotó.



Segundo, indicó, los equipos no sólo deben estar conectados a una buena red de Internet sino también a una constante fuente de energía para poder estar activos todo el tiempo.



De esta forma, cuando hay una transacción, todos los mineros del mundo compiten por verificarla y quien termina resolviendo la operación recibe una recompensa mediante criptomonedas, por ejemplo, en bitcoins, detalló.



La divisa digital tiene un valor de mercado de US$ 41,573.27 y registra un incremento de 5.6% en el año, según datos de Yahoo Finance.



De acuerdo con el especialista, para ser minero de criptomonedas se requiere de una inversión cercana a los US$ 10,000 o su equivalente en moneda local (S/ 41,200).



Sin embargo, no solo es necesario dicho fondo sino también determinada experiencia en la labor minera de criptodivisas, constante capacitación de la mano de obra, tecnología eficiente, un ambiente de trabajo adecuado, con la temperatura correcta para que las máquinas funcionen adecuadamente.



“La rentabilidad del que quiere ser minero depende de cuánto pagó por los equipos y el costo de energía eléctrica, por ejemplo, aunque los mineros suelen centrarse donde los costos son más baratos a fin de obtener el margen es más alto”, manifestó.



Según analistas, la ganancia a recibir por el criptominado puede ir entre US$ 3 y US$ 10 por procesador al día, dado el elevado costo de la energía eléctrica.



Un caso de éxito es el de los hermanos estadounidenses que generan alrededor de US$ 30,000 mensuales a través del minado de criptomonedas.