El líder de canal personas - Equifax / Infocorp, Alejandra Palomino, explica a Gestión que este score es la calificación que indica la probabilidad que una persona incumpla un pago de un crédito en los próximos 12 meses. De esta manera, dijo que 999 es la mejor calificación y 0 la peor, en tanto un riesgo bajo de incumplimiento es a partir de 700 puntos.

En esta central de riesgo las entidades financieras, casas comerciales, operadores de telefonía y otros detallan en qué servicio se registra un retraso o incumplimiento de pago.

Así, Palomino mencionó que cuando un usuario tiene un puntaje bajo y revisa su reporte de deudas para conocer su historial se encuentra con las denominadas deudas fantasmas , es decir, aquellas deudas que se encuentran pendientes de pago y que el usuario no sabía que los tenía.

“Hay mucho de deudas fantasmas, por ejemplo, de personas que se cambian de operador de telefonía y se olvidaron que tenían una cuota pendiente del equipo. Estas deudas fantasmas que no sabían que tenía, pero están ahí, son uno de los casos más frecuentes que tenemos”, sostuvo.

Entre otros ejemplos, mencionó los pagos de suscripciones a los streaming como Netflix, seguros de vida y cuota de la universidad. También se han reportado -aunque en menor medida- los préstamos solicitados tras clonar el DNI de un usuario.

¿Cómo solucionar estos casos?

Si bien la deuda fantasma está registrada, la ejecutiva de Infocorp señala que se debe verificar si la deuda existe o no. Y es que según dijo, en muchos casos el usuario pagó la deuda, pero la entidad no lo reportó.

En el caso de entidades bancarias que reportan deudas no canceladas, dijo que se debe solicitar una carta de no adeudo y enviar un correo a Infocorp para revisar el expediente.

“Se llama revisión de información y si la deuda no es cierta, la anulamos. Lo primero parte de saber qué deudas se tiene en este momento, si son verdaderas o no. Si son verdaderas, cancelarlas y si no, pedir que se rectifique la información”, apuntó.

En el caso de los demás servicios (telefonía, streaming y otros), también dijo que si son ciertas estas deben ser cancelarlas . Si en ese momento no pueden ser canceladas, recomendó buscar una opción de pago ya sea vía refinanciamiento o pago en cuotas.

Palomino precisó que un incumplimiento de pago de un crédito rebaja el score en Infocorp, lo que se refleja en menos ventajas para acceder a productos crediticios en las entidades bancarias.

“El score mide todas las deudas reportadas y dice qué tan probable es que pagues bien. Si tienes deudas mal pagadas, el score dirá que la probabilidad que tu pagues a tiempo es baja y tu riesgo es alto. Si has incumplido tus pagos, cuando vayas a pedir una tarjeta de crédito un préstamos de consumo o alguno otro, no te lo van a querer dar, porque tu riesgo de no pagar es alto”, apuntó.

Finalmente, recordó que en Infocorp se encuentran todos los peruanos mayores de 18 años y no se puede salir, solo se mejora el score en base a un buen comportamiento de pago.

