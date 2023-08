El Indecopi informó que, desde el año 2021 a julio del 2023, las áreas resolutivas impusieron 1,284 sanciones a bancos y entidades financieras por operaciones no reconocidas a nivel nacional, es decir por permitir que se afecten las cuentas de sus usuarios.

De dicho total de sanciones impuestas el 59.6% (765) se asocian a tarjetas de crédito y el 34.9% (448) a cuentas de ahorros.

Asimismo, la institución impuso 1,938.4 UIT (S/ 9.5 millones) en multas a entidades financieras a nivel nacional, donde los departamentos con más sanciones son Lima (54.3%), Cusco (8.2%), Junín (7.9%), La Libertad (7.2%) y Cajamarca (6.3%).

Indecopi evalúa la responsabilidad de los bancos y de las empresas del sistema financiero ante operaciones, consumos, transferencias, retiros por cajero automático, operaciones en ventanilla, entre otros, que se realizan con una tarjeta de crédito o débito u otros productos financieros cuando no son reconocidos por el titular de estos medios de pago.

Recomendaciones

Ante ello, el Indecopi realiza las siguientes recomendaciones a los usuarios:

No comparta su información: para evitar ser víctima de operaciones no reconocidas, no comparta su información consignada en las tarjetas de crédito y débito, ni la clave secreta con otra persona. Tenga en cuenta que las entidades financieras no le solicitarán por ningún medio dicha información.

No entregue su tarjeta a un tercero: la entidad financiera nunca va a pedir que le entreguemos la tarjeta de crédito o débito para hacer una operación, tampoco que la cortemos y entreguemos cuando se solicite una anulación. Si se presenta un mensajero solicitándole que le entregue su tarjeta, no lo haga y repórtelo inmediatamente.

Vigile y proteja su tarjeta y clave: cuando haga uso de un cajero automático o realice el pago de una compra a través de un dispositivo POS, evite que otras personas visualicen la clave secreta o se produzca un cambio de tarjeta.

Tenga cuidado con el phishing : recuerde que los ciberdelincuentes atacan al usuario haciendo uso de medios digitales para generar la apariencia de que estos corresponden a una entidad bancaria o financiera y así extraer información confidencial, como las claves de acceso de las tarjetas.

Reporte inmediatamente la pérdida o robo de su tarjeta: en caso de pérdida de su tarjeta de débito o crédito, comuníquese inmediatamente a la entidad bancaria o financiera y solicite un código de bloqueo.

Cuidado con los aplicativos móviles: ante la pérdida o robo de su celular, en el que tenga descargado el aplicativo móvil de su banco, se recomienda bloquear rápidamente la tarjeta afiliada, así como la cuenta asociada a los canales digitales habilitados para consumos u operaciones en línea, de este modo minimizará el riesgo de robos u operaciones fraudulentas.

Revise constantemente sus movimientos y estados de cuenta: algunas operaciones fraudulentas ocurren sin que el usuario note que está siendo víctima de estas, revise constantemente los movimientos de tus tarjetas y cuentas para poder reportarlas con tu entidad bancaria o financiera oportunamente.

¿Cómo reclamar?

Si fue víctima de operaciones no reconocidas, presente su reclamo ante la propia entidad financiera a través de su Libro de Reclamaciones. El banco tiene la obligación de responder en un plazo máximo de 15 días hábiles improrrogables.

Adicionalmente, puede presentar un reclamo ante el Indecopi en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional o a través de los siguientes canales de atención: