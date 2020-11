Con la pandemia, los gobiernos tomaron diversas medidas para brindar liquidez a los ciudadanos.

Entre ellas, se decidió la liberación de parte de los fondos de las AFP a fin de que los afiliados puedan disponer de dichos recursos.

Pese a que en Chile y Perú se aprobó esta medida, los chilenos retiraron más del doble que peruanos.

Así, al 16 de octubre, los afiliados al sistema chileno retiraron US$ 16,000 millones (S/ 57,760 millones) mientras que los del sistema local, S/ 24,000 millones.

Los fondos de pensiones en el país del sur son más elevados que los peruanos, dijo el managing director de El Dorado Investments, Jorge Espada.

Las gestoras previsionales chilenas administran un patrimonio cercano a los US$ 197,000 millones y el fondo de pensiones peruanos suma alrededor de US$ 42,900 millones.

“Se debe tener en cuenta que el sistema chileno tiene 10 años más que el peruano y el país vecino es más rico que el nuestro”, comentó.

Aunque el monto total retirado en el país del sur es mayor al peruano, apenas representan el 8% del total de activos de los fondos chilenos mientras que en Perú fue más del 10%, agregó.

En la misma línea, indicó que el monto promedio con que cuenta cada afiliado chileno es superior al del peruano. El tope de retiro otorgado en Chile fue del 10% mientras que en Perú, el Congreso liberó hasta el 25% de los fondos, además de los S/ 2,000 autorizados por el Ejecutivo.

Segundo retiro

En tanto, Chile se encuentra en camino a la aprobación de un segundo retiro, aunque en Perú parece frenarse un poco.

De permitirse un retiro adicional, serían menos los beneficiarios pues la mayoría de los que aplicarían ya solicitaron casi todo su dinero en la primera liberación, sostuvo Espada.

Según datos de la Asociación de AFP, alrededor de 3.7 millones de afiliados al sistema peruano optaron por retirar un cuarto de su fondo. “Tampoco todos los aptos para retiro en Chile sacaron el íntegro de su dinero, en teoría el que no necesita no debería retirar; no es una obligación, es una potestad”, manifestó.