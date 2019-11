Por Lorely Requejo

Las fintechs, empresas que ofrecen servicios financieros a través de nuevas tecnologías, están revolucionando la forma cómo las personas solicitan préstamos para financiar sus ideas de negocio.

Si bien los bancos pueden ofrecer este tipo de transacciones, estas entidades permiten que la aprobación de un desembolso se lleve a cabo en un menor tiempo a comparación de la banca tradicional.

Las fintech, contracción de las palabras en inglés ‘finance’ y ‘technology’, son aquellas empresas dedicadas a brindar servicios a las compañías del sector financiero, destacando por el manejo de nuevas tecnologías para crear productos innovadores o únicos.

En el mercado peruano, por ejemplo, existen dos ejemplos: Hola Andy, portal de Latin Fintech que brinda préstamos (lending) y Prestamype.

En el primer caso, desde el inicio de sus operaciones en el 2016, ofrecieron más de 50,000 préstamos, que representan más S/ 50 millones, precisa Juan Cabanas, CEO de la empresa.

“Hemos visto que más de la mitad de nuestra cartera son emprendedores, que utilizan el préstamo personal para capital de trabajo de su negocio”, detalla el ejecutivo.

El 80% de sus clientes, agrega su socio Javier Casas, son personas que tienen entre 25 y 45 años de edad. “El despliegue de hombres y mujeres es 70/30: 70% hombres y 30% mujeres”, especifica.

Para otorgar estos préstamos, se financian con fondos propios y, junto a una empresa de inversión, han creado un fondo privado para Latin Fintech.

-Un diagnóstico-

Prestamype, fintech que inició sus operaciones en 2017, ingresó en el mercado peruano tras evaluar la necesidad de financiamiento que requerían las micro y pequeñas empresas (mypes).

A la fecha, han realizado 630 préstamos y colocado un total de S/ 50 millones.

“Surgió la idea [de fundar Prestamype] conversando con empresarios, quienes no tenían acceso a préstamos en los bancos o en las cajas. O tenían acceso, pero a tasas altas. O tenían que esperar semanas para recibir préstamos. La única alternativa que tenían era recurrir a prestamistas informales, que cobran tasas muy altas", cuenta Laure Schlesinger, cofundadora de la empresa.

Según la especialista de Prestamype, las entidades registraban demoras a la hora de entregar los préstamos. (Foto: GEC)

En ese sentido, tras realizar un estudio en el Perú, determinaron que existían cuatro millones de mypes –entre formales e informales–. "Solo el 6% de ellas tienen préstamos en el banco. Entonces, hay una brecha de inclusión financiera gigante, y como empresa, para nosotros, es una gran oportunidad”, agrega.

¿Por qué no accedían al financiamiento? La especialista identificó dos categorías. La primera de ellas es aquella empresa que no cuenta con un historial crediticio.

“[Son] empresas que no están muy insertadas en el sector bancario, [ya que] pueden tener una cuenta bancaria, pero no van más allá (sub-bancarizadas). Los bancos o las cajas no aprobaban sus solicitudes, o [lo hacían] con montos muy bajos”, explica.

“Por ejemplo, un empresario solicitaba S/ 50,000, y el banco –como era su primer préstamo– solo le aprobaba S/ 10,000, que no era suficiente para lo que quería lograr. Ese tipo de empresa, como solución, acudía a prestamistas individuales, con condiciones desfavorables”.

El otro grupo, contrasta, sí tiene acceso y alguna vez contó con una tarjeta de crédito. “[Pese a ello] las tasas siguen siendo altas. En promedio, en el sistema financiero regulado, la tasa de interés para la micro y pequeña empresa es el 44% anual. Eso es muy alto comparado con otros países de la región, como Colombia y México”, refiere.

Asimismo, enfatiza que las entidades registraban demoras a la hora de entregar los préstamos, especialmente aquellos con cifras altas. Comenta que el tiempo de espera podía ser de hasta tres meses.

“Lo que el empresario necesita es liquidez inmediata. Muchas veces, una de las causas principales del fracaso de las empresas es la liquidez. No contar con un préstamo en el momento correcto puede tener muchas consecuencias”, sostiene.

La mayoría de las fintechs siguen tres pasos a la hora de realizar la aprobación de un préstamo. (Foto: GEC)

Para contar con dinero que les permita otorgar el financiamiento, la empresa trabaja con dos modelos. El primero de ellos es P2P (Peer to Peer) lending. Mediante el mismo, conectan de forma directa a los inversionistas con los empresarios, asesorando y gestionando a toda la operación. Ello incluye el seguimiento de los pagos y renovaciones de préstamos.

El segundo es el Balance sheet lending. A través de este, cuentan con un fondo propio que recibe inversiones institucionales y presta directamente.

“En ambos casos, el hecho de ser una fintech nos permite tener costos operativos mucho más bajos, por lo cual podemos brindar mejores tasas”, subraya.

-Requisitos-

La mayoría de las fintechs siguen tres pasos a la hora de realizar la aprobación de un préstamo: el primero, consiste en llenar un formulario con datos personales; posteriormente, se debe esperar la aprobación; y finalmente, se realiza el desembolso. Uno de los beneficios, resalta Casas, es la rapidez con la que se realiza este procedimiento.

Por parte del portal Hola Andy, los requisitos que solicitan a las personas es ser mayor de 21 años y contar con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, email propio que se encuentre activo, línea celular a nombre del titular y tener una cuenta de ahorro en soles propia en el Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank o BBVA Continental.

“Nuestro cliente aplica en tres a cinco minutos, todo online, y la respuesta se le abona en 1 hora”, comenta el vocero de Hola Andy. Un cliente que requiere del desembolso por primera vez puede acceder a préstamos que van desde los S/ 500 hasta los S/ 800.

En cuanto a Prestamype, otorgan préstamos que van desde los S/ 20,000 hasta los S/ 400,000. A diferencia de los bancos, donde el trámite puede tardarse un mes –según refiere Schlesinger–, esta operación se realizaría desde su plataforma en 15 días.

Para ello, primero se debe completar un formulario en línea. Mediante el mismo, se establece una pre calificación de forma automatizada. Posterior a ello, buscan contactarse con el empresario a través de una llamada, de modo que puedan verificar los datos. Después, llevan a cabo una reunión.

“Aprobado el perfil, se puede desembolsar el préstamo. El plazo desde la presentación de los documentos que requerimos es de 15 días para recibir el préstamo. Dado que son montos altos, no es un préstamo inmediato. Hay un proceso un poco más profundo”, informa.

-¿Qué sucede si recurro a un nuevo préstamo?-

Cuando el cliente solicita un segundo préstamo, este ingresa con un usuario y clave, de modo que sus datos puedan estar registrados y así logren acceder a “montos mayores, a plazos mayores y a tasas menores”.

“Así vamos personalizando la oferta según el comportamiento de pago de los clientes; tenemos una recurrencia muy alta. De hecho, hemos tenido clientes que han pedido más de 10 o 20 préstamos”, especifican desde Hola Andy.

Actualmente, existe menos desconfianza hacia las fintechs a diferencia de hace cinco años, cuando comenzaron a mostrar su presencia en el país.

A la par de este avance, desde Prestamype afirman que las mypes ya comienzan a observar a las fintechs como una opción tan importante como los bancos.