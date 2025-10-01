Una de las frustraciones más comunes es cuando te esfuerzas por pagar una deuda pendiente, logras cancelarla y, al revisar tu reporte de crédito, tu puntaje sigue bajo. Esta situación genera dudas y desconfianza, pero tiene una explicación clara. Si bien ponerse al día con los pagos es fundamental, no es un borrón y cuenta nueva instantáneo.

Para empezar, es clave derribar un mito. Muchas personas buscan salir de Infocorp, pero la realidad es que todos los peruanos mayores de 18 años ya estamos registrados en la base de datos de Infocorp. El objetivo no es desaparecer del sistema, sino tener un historial positivo que nos abra las puertas a mejores oportunidades financieras.

“Un buen puntaje no solo mira si pagaste hoy, sino cómo te has comportado con tus finanzas a lo largo del tiempo. Es la película completa de tu vida financiera, no solo la foto del último pago”, señalan los expertos de Equifax.

¿Cómo se actualiza mi información tras pagar?

El impacto de una deuda pagada con atraso en tu historial y la actualización de esta información están directamente relacionados con el tipo de deuda que tuviste.

1. Deudas con el sistema financiero (Bancos, Cajas, Financieras): Estas son las entidades supervisadas por la SBS. Una vez que pagas la deuda, la información funciona así:

Actualización automática: El banco o entidad financiera tiene la obligación de reportar tu pago a la SBS, y esta a su vez actualiza la información en las centrales de riesgo. No necesitas hacer ningún trámite.

El historial permanece: Aunque la deuda figure como “cancelada”, el registro del atraso se mantendrá visible en tu historial por un plazo de dos años, según la normativa vigente. Si la deuda nunca se pagó, el registro negativo dura cinco años.

2. Deudas comerciales y de servicios (Tiendas por departamento, telefonía, etc): Aquí es donde debes tomar acción. Estas entidades no reportan a la SBS, por lo que el proceso es diferente:

Actualización a pedido: Una vez que canceles la deuda, debes solicitar a la empresa una “Carta de No Adeudo”.

Pide la actualización: Con ese documento, debes solicitar explícitamente a la misma empresa (la tienda o compañía de servicios) que envíe la información de tu pago a las centrales de riesgo como Equifax-Infocorp para que tu reporte sea actualizado.

Más allá del pago: Los 4 factores que realmente definen tu puntaje

Incluso con tus deudas al día, tu puntaje se construye con base en estos hábitos:

Tu puntualidad histórica: El factor más importante. Pagar tus obligaciones a tiempo, siempre, es la base de un buen score.

Nivel de endeudamiento: Si usas gran parte de tu sueldo para pagar deudas (créditos, tarjetas), el sistema te ve con más riesgo, aunque pagues puntual. Lo ideal es no destinar más del 30% de tus ingresos a deudas.

Uso de tus líneas de crédito: Si tus tarjetas de crédito están siempre al límite de su capacidad, se interpreta como una señal de dependencia financiera. Procura mantener tus consumos por debajo del 50% de tu línea total.

Diversidad de créditos: Manejar responsablemente diferentes tipos de productos (una tarjeta, un crédito personal, un crédito vehicular) demuestra experiencia y buena gestión.

Reconstruir un historial crediticio es un proceso que requiere paciencia y, sobre todo, información. Entender qué factores impactan tu puntaje y cómo se registra tu comportamiento es el primer paso para tomar decisiones financieras más inteligentes. La clave no está en olvidar el pasado, sino en usarlo como aprendizaje para construir un futuro sólido y confiable.