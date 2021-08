Un criterio importante que analizan las entidades financieras al momento de dar un préstamo es el historial crediticio, el cual además tiene repercusión en las tasas a las que se puede acceder. No obstante, ¿cómo lo generamos de formas rápida?

Según Jorge Carrillo Acosta, docente en Pacífico Business School, la manera más sencilla para generar un buen historial crediticio es optar por una tarjeta de crédito y que esta tenga uso hacia el final del mes. Lo importante es el uso y asumir los compromisos de pago de la deuda total en un solo mes, o en los plazos que se coloque la misma.

Para solicitar una tarjeta de crédito no se necesita tener un historial crediticio consolidado. Básicamente se necesitan dos cosas, un sustento de ingresos (boletas de pago, recibos por honorarios, entre otros) y no tener un mal historial; es decir, es mejor no tener uno que tener uno malo.

“El tener una línea de crédito pequeña a través de una tarjeta sería la forma más rápida. No obstante, lo importante es que al cierre de mes se tenga algo de deuda en esta tarjeta y que, por supuesto, se pague”, indicó.

En el mismo sentido, el fundador y CEO de Comparabien.com, Alfredo Ramirez, señaló que la adquisición de una tarjeta de crédito es la manera más rápida para ir consolidando el historial, pues son de fácil aprobación, a pesar que, en un inicio, estas tengan altos costos.

La opciones a evaluar son las tarjetas que ofrecen las tiendas por departamento o retail, las cuales son líneas pequeñas, pero que contribuyen al historial. Además de ello, es necesario que se le de uso a estas tarjetas.

“Si yo recibo una tarjeta con límite de S/ 2,000, yo puedo hacerme una deuda de S/ 200 y pagarla en su totalidad a fin de mes. De esta manera, no genero intereses y a la vez genero un récord de pagos”, indicó.

Por otro lado, señaló Carrillo, se debe considerar que el historial crediticio no solo implica deuda financiera, por lo que otra manera de consolidar rápido el mismo es a través del pago de servicios como luz y agua, pago de teléfono, universidades, entre otros.

¿Qué pasa si estoy mal calificado en una central de riesgo?

En caso de tener una mala calificación, señaló Carrillo, sí es posible tener nuevamente un buen historial crediticio.

En primer lugar, se tendría que resolver el problema con la institución financiera que lo está reportando como moroso, en donde pueden haber facilidades para que pueda recalificarse al cliente y se encuentre en estado normal o buen pagador.

No obstante, las instituciones financieras van a tener en cuenta sus precedentes, al menos los 12 últimos meses. Por lo que se tiene que esperar para obtener confianza en el sistema financiero.

Ante este escenario, muchas personas optan por tomar una tarjeta con garantía líquida. Este producto, en simple, consta en solicitar, a un entidad financiera, una tarjeta de crédito a la par de la colocación de un depósito a plazo con un monto igual o mayor al de la línea de crédito de la tarjeta.

Bajo este mecanismo, por ejemplo, el banco tendrá una garantía del 100% (pues si no se paga la deuda se cobra del depósito a plazo) y el cliente va a poder asumir un compromiso de pago, comprobar en el sistema que puede afrontarlo, y ganar confianza a través de la consolidación del historial crediticio.

“Si tu arreglas tu situación con la institución financiera puedes salir limpio en poco tiempo. Sin embargo, en el sistema financiero no solo van a mirar su último mes al momento de solicitar algún crédito”, indicó.

Otras formas de generar confianza

En caso de no tener un historial crediticio consolidad y se quiere optar a créditos, por ejemplo, de largo plazo como los hipotecarios, esto se podría hacer a través del ahorro.

Según Ramirez, los bancos ofrecen planes de ahorro para, por ejemplo, completar la cuota inicial de la vivienda. En este mecanismo, uno se compromete a depositar una cantidad mensual para el ahorro hipotecario.

Esto da señal a la entidad financiera que, además de que se tienen recursos para pagar la cuota inicial, se puede cumplir con los compromisos asumidos, lo cual genera facilidades al momento de solicitar un crédito hipotecario.

“Al final del periodo el cliente decide si se usa o no en la cuota inicial. Lo importante es generar la señal de confianza”, señaló.

¿Dónde ver mi historial crediticio?

Las dos centrales de riesgo más conocidas, señaló Carrillo, son Equifax y Sentinel tienen páginas web gratuitas, en donde se puede generar reportes de su historial crediticio.

“En el caso de Equifax, la persona se puede registrar y una vez al mes le reportan tu historial. En cuanto a Sentinel, esta es más dinámica se puede solicitar el historial crediticio cuando se desee”, afirmó.