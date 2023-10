Ahorrar es pasar consumo presente al futuro, es una decisión importante que determina el grado de libertad financiera, la posición de una persona o su familia para enfrentar situaciones complejas como el desempleo temporal, enfermedades, emergencias, gastos imprevistos y algo que cada vez cobra mayor importancia, la posición que tendrán dichas personas en su vejez, entre otras.

Alfredo Marín, sub gerente de Pasivos Minoristas de BanBif, explicó que el ahorro fluye adecuadamente en personas que tienen el hábito formado y flujos de ingresos constantes.

En ese sentido, explica algunos obstáculos para ahorrar fuera de las condiciones personales de hábito de cada uno:

Flujo de ingresos insuficiente

Las necesidades son ilimitadas y cuando satisfacemos algunas surgen otras, la primera variable a sortear es ¿cómo tomamos una parte del flujo de ingresos para ahorrar?, la mejor opción para que el flujo no sea un inconveniente es ahorrar antes de gastar en lugar de ahorrar luego de gastar, porque probablemente ya no quede nada.

Para ello, es de mucha utilidad contar con una herramienta que cargue de tus ingresos automáticamente un monto mes a mes, el segundo paso es alejarlo y el tercero rentabilizarlo.

Carencia de un propósito

Se ahorra para gastarlo en el futuro y no para todos es una actividad constante, por eso ayuda ahorrar con un propósito (comprar algo, la cuota del departamento, un viaje, estudios, etc.).

El primer objetivo de ahorro tiene que ser el “fondo de reserva”, es un monto que equivale a 3 o más meses de lo que gasta la persona o su familia y será un puente ante el desempleo o una necesidad ineludible. El “fondo de reserva” no se toca, no se invierte, no se gasta, se mantiene líquido ante una emergencia.

La inflación que impacta la capacidad adquisitiva

Ante la pérdida de poder adquisitivo de la moneda local, el salario real (lo que se puede adquirir con el dinero) disminuye, el dinero alcanza cada mes para menos cosas. Debido a que debes destinar un mayor porcentaje de tus ingresos para adquirir las mismas cosas de siempre, tus ahorros se ven reducidos.

Una forma de hacer frente a esta situación es generar sinergias en la adquisición de productos, “por docena es más barato”, puedes hacer un esfuerzo para bajar el costo comprando al por mayor con varios miembros de tu familia y amigos, es una forma de ahorrar y hacer que el dinero alcance.

Los impuestos

Todos pagamos impuestos (el que tiene ingresos formales o no, el que trabaja para el Estado o un privado, si eres peruano o extranjero). Por ejemplo, si se compra en un supermercado con factura o boleta un kilo de fideos, el valor es el mismo, la factura indica el IGV en la boleta no, resulta que al ingresar el trigo importado al país se grava con impuestos que se extiende en toda la cadena de transformación y transporte hasta llegar al supermercado, pasa lo mismo si se compra en un puesto en el mercado del barrio, todos pagamos impuestos.

Las personas formales tributan además el impuesto a la renta, con lo cual tienen menos disponible a fin de mes, de su ingreso real, una parte va al fisco, esto impacta en los ahorros de las personas y se acentúa con el paso de los años, a más impuestos menos dinero en los bolsillos.

Los impuestos son ineludibles, una forma de compensarlos es buscar que el Estado te devuelva algo de lo que pagas solicitando boletas de pago en consumos afectos a una devolución, por ejemplo, la comida en un restaurante, para ello debes elegir uno que entregue boleta electrónica, si ya vas a gastar cuando menos que regrese algún importe al bolsillo de contribuyente.

Variaciones del tipo de cambio

Las fluctuaciones impactan en el precio de los bienes, sube el dólar y luego suben todos los productos que se importan, la gasolina, el maíz, el trigo, etc. porque se usan dólares para pagar la importación. Por eso es deseable la estabilidad del dólar.

Como es inevitable, una forma de estar mejor posicionados es diversificando los ahorros que tenemos en moneda local y extranjera, porque los gastos de sumas importantes como un vehículo, una propiedad suelen hacerse en dólares, afortunadamente en el Perú la libre tenencia de moneda extranjera es legal. Hoy existen cuentas de ahorros que remuneran intereses en moneda extranjera como el dólar americano.

