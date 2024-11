Una demora en el pago de deudas la ha tenido cualquiera. Una confusión en el cronograma de pagos, algún percance económico, un momento difícil o alguna circunstancia ajena puede terminar comprometiendo los planes trazados y comprometiendo la salud financiera de las personas.

En Perú, 16 millones de personas, mayores de edad, tienen un historial crediticio; lo que refleja la importancia de mantener un perfil financiero saludable para acceder a nuevas oportunidades de crédito y demás instrumentos financieros.

No obstante, esta no es una situación de la que no se pueda salir: mejorar el historial crediticio es posible. “Las deudas atrasadas con el sistema financiero y comercial suelen generar temor. En ese sentido, revisar tu historial crediticio periódicamente es el primer paso para anticiparse ante estas situaciones y empezar a organizarse.”, señala Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian en el Perú.

Para quienes han enfrentado esta situación en el pasado, la clave está en actuar con rapidez y no esperar que las deudas generen más intereses por moras. Por eso, el experto comparte algunos consejos prácticos que pueden ser clave para mejorar tu historial crediticio:

Paga a tiempo organizando tus gastos y teniendo un control interno: Agrupa tus gastos en diferentes categorías para tener una mejor visualización de las áreas prioritarias, y asígnales un presupuesto. Llevar un registro detallado de los gastos facilita el control de los egresos y fomenta una cultura de ahorro para evitar comprometer tu historial crediticio.

Agrupa tus en diferentes categorías para tener una mejor visualización de las áreas prioritarias, y asígnales un presupuesto. Llevar un registro detallado de los gastos facilita el control de los egresos y fomenta una cultura de ahorro para evitar comprometer tu historial crediticio. Consolida tus deudas: La compra o consolidación de cartera, que permite combinar varias deudas en un solo préstamo o línea de crédito, también ayuda a simplificar el pago de deudas y en algunos casos a reducir montos de las cuotas mensuales, lo cual puede contribuir a un historial crediticio más estable.

Revisa de forma constante tu historial de crédito: La información es poder. Para tomar mejores decisiones, es indispensable que sepas que obligaciones tienes y por eso, debes conocer tu historial de crédito , que es como tu carta de presentación ante las entidades que otorgan crédito.

La información es poder. Para tomar mejores decisiones, es indispensable que sepas que obligaciones tienes y por eso, debes conocer tu , que es como tu carta de presentación ante las entidades que otorgan crédito. Evitar sobre endeudarse: Si has logrado mejorar tu historial crediticio, es clave evitar más gastos que excedan tu capacidad de pago de deudas. Así, más adelanté podrás explorar nuevas oportunidades de crédito que se ajusten a tu perfil de endeudamiento.

Una revisión constante del historial crediticio puede ser crucial para superar una mala experiencia y volver a tener una salud financiera óptima frente al sistema a partir del control de crédito para tomar mejores decisiones, concluye Saavedra.