Tik Tok es una de las redes sociales que se ha convertido en la preferida de mucho adolescentes y adultos.

Así, el número de usuarios de esta herramienta registró un crecimiento de 266% durante la cuarentena en el Perú, siendo la aplicación más descargada en el 2020, según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Sin embargo, esta aplicación no solo está destinada a entretenimiento sino que también puede ser usada por las empresas para beneficiarse de la gran audiencia y hacer conocida su marca.

En esta línea, hay una herramienta adicional denominada Tik Tok for Business destinada específicamente para que las empresas puedan transmitir anuncios de tres a cinco segundos los cuales contengan un video o una imagen.

Asimismo, pueden mostrar videos promocionales con una duración de hasta un minuto a fin de invitar a los usuarios a crear contenidos en base a un “hashtag” que los incite a realizar desafíos vinculados con la marca.

“El generar un baile, un challenge o reto, interpretar una canción u otra actividad permite que las empresas se trepen a la ola de la tendencia y hagan viral sus marcas”, señaló Daniel Chicoma, profesor de posgrado de Marketing Digital de ESAN.

Sin embargo, detalló que solo algunas empresas podrían el salto con Tik Tok for Business hacia un incremento en sus ventas pues el costo de esta publicidad suele ser elevado.

Tik Tok cuenta con representantes con los que se debe hacer la negociación para contratar este servicio y dicha inversión publicitaria puede ir de US$ 10,000 a US$ 20,000, con lo que un negocio pequeño no podría acceder a esta inversión, manifestó.

El contratar este servicio no solo les da ingreso al centro de e-learning diseñado para ayudar a los empresarios a hacer un uso eficiente de la herramienta sino también les permite entrar a publicidad para la región, añadió.

El especialista recomendó a negocios más pequeños utilizar la red social gratuita a fin de favorecerse con un crecimiento orgánico sin un pago excesivo.

Según una encuesta de Ipsos, la mayoría de los usuarios de Tik Tok en Perú son jóvenes entre los 18 y 24 años; mientras que solo el 31% del público graba y sube videos para todos y el 84% restante participa activamente reaccionando o compartiendo contenido.