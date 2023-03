Así, el BN creó 10.8 millones cuentas DNI durante el año pasado, con lo cual se alcanzó un acumulado de 13.1 millones de usuarios con esta cuenta, desde su lanzamiento en 2021, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“La cuenta DNI es un producto en proceso de maduración, tiene una serie de ventajas, pero hay algunas cosas técnicas que aún se vienen perfeccionando”, dijo Juan Carlos Galfré, presidente del BN.

El funcionario indicó que este producto se ofrece a toda la población como parte de su objetivo de inclusión financiera, aunque continúa mejorando durante el proceso.

“No tenemos todavía un dato sobre la cobertura que alcanzaremos este año, la idea es llegar a toda la población, seguiremos avanzando poco a poco”, acotó.

Con este avance, ahora dos de cada cinco peruanos poseen una cuenta DNI, lo cual le permite gozar de algunos beneficios.

La creación de estas cuentas con el número de DNI ayuda, en primer lugar, a que todas las personas estén alineadas al momento de cobrar un bono del Gobierno, los cuales han sido constantes desde la emergencia sanitaria, comentó Ronald Casana, presidente del comité mipyme del Colegio de Economistas.

Por ejemplo, ahora permite que los ciudadanos afectados por las lluvias e inundaciones reciban el bono de S/ 500 para damnificados por el ciclón Yaku, agregó.

De este modo, se facilita a los propietarios de las cuentas un acceso rápido a los subsidios y se mitiga el riesgo de fraude por intentar recibir la ayuda mediante otros canales, refirió.

“El riesgo se vincula con que muchos peruanos aún no conocen cómo manejar adecuadamente estos sistemas digitales, sobre todo, aquellos que no tienen experiencia con la banca presencial, no tenían cuenta de ahorro y desconocen el uso de los cajeros”, complementó.

Según el especialista, otro beneficio de poseer esta cuenta es que el ciudadano ingresa a la base de usuarios financieros y se abre la puerta para el otorgamiento de más servicios bancarios.

“Hay personas que mueven dinero, pero no con una institución financiera, sino debajo del colchón. Al usar esta cuenta tendrá registro de sus transacciones y podría luego calificar a financiamiento”, expresó.

Se prevé un incremento de entre 5% y 10% de la inclusión financiera en el país gracias a la cuenta DNI, añadió.

Además, precisó que los usuarios de cuenta DNI pueden aprovechar la amplia red de cajeros automáticos y agentes corresponsales, que a la fecha suman 1,090 y 16,000, respectivamente, distribuidos en todo el país.

También pueden pagar en algunos comercios sin necesidad de una tarjeta (negocios afiliados a Vendemás) e, incluso, podrán beneficiarse de la próxima interoperabilidad pues tienen la capacidad de transferir el dinero de su cuenta a la billetera móvil BIM.

Pese a ello, el economista advirtió que el proceso de inclusión está un poco estancado comparado con el avance registrado en años previos. Es necesario que el BN y demás agentes involucrados prioricen la capacitación y educación financiera para que más personas no solo tengan acceso al sistema sino que decidan continuar usando sus productos y servicios.

